Почти 80 миллиардов рублей направят в Подмосковье на социальные льготы и выплаты в 2024 году

«В первую очередь, бюджет ориентирован на повышение качества жизни граждан и обеспечение всех принятых социальных обязательств. Мы предусматриваем почти 80 миллиардов рублей на оказание мер социальной поддержки», - рассказал Игорь Брынцалов.

Льготы, выплаты и дотации в Подмосковье получают более 2,3 миллиона человек. Это многодетные семьи, семьи участников СВО, малоимущие, дети-сироты, ветераны, попавшие в трудную жизненную ситуацию люди и другие. Все эти категории жителей продолжат получать поддержку в 2024 году.

Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье регулярно появляются и новые меры поддержки. Так, например, в 2023 году увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Установлена ежемесячная выплата 18 тысяч рублей семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать.

Предоставляется ежегодная выплата в семь тысяч рублей для многодетных семей. Эти доплаты и пособия получили уже около 45 тысяч человек, о чем ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.