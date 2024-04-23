Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах с начала года

Реабилитация необходима тем, кто получил травмы, перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другие недуги.

«Это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести есть детские отделения. С начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти восемь тысяч жителей региона, из которых около тысячи - это дети», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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