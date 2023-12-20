Почти 8 тысяч неиспользуемых объектов недвижимости Подмосковья вовлекут в оборот

«Работа проведена большая. Как итог - 7,9 тысячи объектов, из них 4,3 тысячи участков и 3,6 тысячи зданий и помещений. По каждому из них нужно сформировать дорожные карты, чтобы понять, для каких целей и под какой бизнес можно использовать», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Когда предложения будут готовы, их разместят на инвестпортале Подмосковья. Сейчас в базе 606 объектов, из которых 39 уже удалось вовлечь в оборот.

Лидерами по самообследованию стали городские округа Богородский, Талдомский, Щелково, Серпухов и Руза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».