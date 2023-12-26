Почти 8 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь
За ночь дорожные службы Московской области очистили и обработали противогололедными материалами около 7,5 тысячи километров трасс. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Сначала работы провели на опасных участках магистралей.
«В работах были задействованы порядка 500 единиц снегоуборочной техники и более тысячи дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения», - рассказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик.
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