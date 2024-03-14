Почти 730 семей переедут в новые квартиры жилого комплекса «Малая Истра»

Строительство жилого комплекса «Малая Истра» началось в 2014 году. ООО «Компания Промсервис» получило разрешение на возведение 17 многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в середине 2018 года, однако застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить восемь домов первой очереди в апреле 2021 года.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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