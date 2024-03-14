14 марта 2024, 10:32

Почти 730 семей переедут в новые квартиры жилого комплекса «Малая Истра»

Министерство жилищной политики Московской области
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Новоселами ЖК «Малая Истра» станут 727 семей. На данный момент ключи от квартир получили 636 человек. Подписание документов и приемка жилья происходит в тесном взаимодействии с Минжилполитики и Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства региона.

Строительство жилого комплекса «Малая Истра» началось в 2014 году. ООО «Компания Промсервис» получило разрешение на возведение 17 многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в середине 2018 года, однако застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить восемь домов первой очереди в апреле 2021 года.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Истра Дольщики
14 марта 2024, 10:13
Школу с библиотечным центром и двумя спортзалами построят в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках
Группа "Самолет"
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Первую школу на 1100 мест построят в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках. В здании обустроят актовый зал с форумом, библиотечный центр и два спортзала. Проект планируют реализовать во втором квартале 2026 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 25 тысяч квадратных метров. Получить работу в школе смогут 106 человек.

Для учеников обустроят специализированные и универсальные кабинеты, а также помещения для групп продленного дня, мастерские, медблок и другие места.

В просторном актовом зале смогут одновременно находиться 400 человек. Там будут работать сцена с эстрадой, артистические, инвентарная и костюмерная комнаты. Питаться ученики будут в столовых на 200 и 350 мест.

Школу оформят с учетом дизайн-кода окружающей застройки. Фасады выполнят в сером и голубом оттенках со светлой декоративной штукатуркой. Акцентом станет угловая зона с панорамным остеклением.

На территории учреждения будут работать футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговая дорожка и многое другое.

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Школы Строительство
14 марта 2024, 10:06
Школьник из Можайского округа стал призером всероссийской олимпиады по основам православной культуры
Министерство образования МО
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Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» прошел в Тольятти. Участниками образовательного мероприятия стали ребята из 14 регионов страны.

В пресс-службе Министерства образования Московской области сообщили, что ученик шестого класса школы «Лидер» Можайского округа стал призером олимпиады. Он получил диплом II степени.

Участникам олимпиады предстояло написать основную работу по истории Русской православной церкви, решить кроссворды, а также выполнить поисковые задания в музее Академии Святителя Алексия и храме Трех Святителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники История
14 марта 2024, 09:36
Комбинат по производству обезжиренного молока создаст 50 рабочих мест в Раменском в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство молочного комбината проверили в деревне Кузнецово в Раменском округе. Ежедневно там будут перерабатывать по 100 тонн молока и сывоворотки. На предприятии создадут 50 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в здании площадью 6,5 тысячи квадратных метров будут производить сухое молоко, сухую сыворотку и сливки жирностью 30%.

Строительство комбината началось в июне 2023 года. Его готовность сейчас составляет 27%. Работы планируют завершить к октябрю 2025 года.

Группа компаний «Евромол» является ведущим в стране производителем заменителя обезжиренного и цельного молока на протяжении 10 лет. Продукцию предприятия поставляют во все регионы России и страны СНГ.

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Строительство Рабочие места Раменское
14 марта 2024, 09:28
Разработки резидентов особой экономической зоны «Дубна» представили в Госдуме
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Церемония открытия выставки-презентации «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации» прошла 13 марта в Госдуме. Экспозицию собрали при активном содействии управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что на выставке свои достижения представили восемь резидентов ОЭЗ «Дубна». Это лучшие импортозамещающие разработки и готовая продукция. Продукцию своих инвесторов представляют еще четыре ведущих территории: «Технополис Москва», «Липецк», «Санкт-Петербург» и «Завидово».

В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра экономического развития России Сергей Вахруков, первый зампред Госудумы Александр Жуков, заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Госдума РФ Дубна Экономика

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