Почти 700 жителей приняли участие в едином онкоскрининге в Дмитрове
Акция в честь Всемирного дня борьбы против рака молочной железы прошла на стадионе «Локомотив» в Дмитрове в минувшую субботу. Все желающие старше 18 лет смогли пройти онкосриннинг на самые распространенные виды заболеваний.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, диагностику прошли почти 700 человек.
«Не надо было идти в поликлиники, записываться к врачу. Сдать анализы и пройти исследования можно было в одном месте. В результате у 65 человек, прошедших обследования, были заподозрены онкологические заболевания. Все они направлены на углубленную диагностику», - сказала она.
Пройти скрининг можно было в мобильных комплексах, оснащенных флюорографами, маммографами и другой техникой. Желающие смогли провериться на рак молочной железы, легких, простаты, кишечника, кожи и слизистых рта. С ними работали 24 специалиста.
Узнать подробнее о работе онкологической службы жители могут по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».