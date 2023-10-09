Почти 700 жителей приняли участие в едином онкоскрининге в Дмитрове

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, диагностику прошли почти 700 человек.

«Не надо было идти в поликлиники, записываться к врачу. Сдать анализы и пройти исследования можно было в одном месте. В результате у 65 человек, прошедших обследования, были заподозрены онкологические заболевания. Все они направлены на углубленную диагностику», - сказала она.

Пройти скрининг можно было в мобильных комплексах, оснащенных флюорографами, маммографами и другой техникой. Желающие смогли провериться на рак молочной железы, легких, простаты, кишечника, кожи и слизистых рта. С ними работали 24 специалиста.

Узнать подробнее о работе онкологической службы жители могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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