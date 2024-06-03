Почти 700 новых детских площадок на 4,5 миллиарда рублей установят за год в Подмосковье

Начались каникулы - семьи много времени проводят на детских игровых площадках в Подмосковье. Есть жалобы на состояние некоторых из них, отметил губернатор Андрей Воробьев. Помимо ежегодного ремонта, рассмотрят возможность создания новой специальной службы.

«Мы часто видим, что есть жалобы на детские площадки. Евгений Акимович (вице-губернатор Подмосковья - прим. ред.) предложил новую специальную службу, которая была бы мобильной в городе и своевременно специализировалась на ремонте детских площадок. Вместе с тем, понимаем, что часто это ответственность УК. Сегодня прошу внести ясность в состояние и ход работ», - сказал Воробьев на заседании областного правительства.

В этому году необходимо установить 697 детских площадок на 4,5 миллиарда рублей. Из них 132 - губернаторские стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

«Это большие, крупные - по 300-450 квадратных метров. И еще 565 площадок на три миллиарда рублей - это смена устаревших», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новые и благоустроенные детские площадки откроют по графикам с 15 июля.

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