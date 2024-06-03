03 июня 2024, 13:17

Почти 700 новых детских площадок на 4,5 миллиарда рублей установят за год в Подмосковье

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Начались каникулы — семьи много времени проводят на детских игровых площадках в Подмосковье. Есть жалобы на состояние некоторых из них, отметил губернатор Андрей Воробьев. Помимо ежегодного ремонта, рассмотрят возможность создания новой специальной службы.

Начались каникулы - семьи много времени проводят на детских игровых площадках в Подмосковье. Есть жалобы на состояние некоторых из них, отметил губернатор Андрей Воробьев. Помимо ежегодного ремонта, рассмотрят возможность создания новой специальной службы.

«Мы часто видим, что есть жалобы на детские площадки. Евгений Акимович (вице-губернатор Подмосковья - прим. ред.) предложил новую специальную службу, которая была бы мобильной в городе и своевременно специализировалась на ремонте детских площадок. Вместе с тем, понимаем, что часто это ответственность УК. Сегодня прошу внести ясность в состояние и ход работ», - сказал Воробьев на заседании областного правительства.

В этому году необходимо установить 697 детских площадок на 4,5 миллиарда рублей. Из них 132 - губернаторские стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

«Это большие, крупные - по 300-450 квадратных метров. И еще 565 площадок на три миллиарда рублей - это смена устаревших», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новые и благоустроенные детские площадки откроют по графикам с 15 июля.

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Отдых Благоустройство Дети Семья Андрей Воробьев
03 июня 2024, 14:07
ЖК «Мишино» достроят в Химках в четвертом квартале этого года
Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
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Подмосковный стройнадзор проверил строительство жилого комплекса «Мишино» в Химках. Его возводят в деревне Вашутино.

Как рассказали в ведомстве, готовность двух пятиэтажных домов второго этапа строительства ЖК достигла 30% и 50%. Всего там возведут шесть зданий.

«В процессе возведения двух домов выкопан котлован, выполнены фундамент и несущие монолитные конструкции. В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен колонн на второй секции дома № 5 и гидроизоляционные работы стен подвала дома № 6», - добавили в стройнадзоре.

Многоквартирные дома второго этапа ЖК «Мишино» выполнят в едином архитектурном стиле. Фасады оформят кирпичом натуральных оттенков для слияния с природным ландшафтом. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

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Химки Строительство
03 июня 2024, 14:06
Свыше 5 тысяч человек посмотрели выступление по мотофристайлу в Зарайске
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Команда мотофристайла FMX13 выступила в Зарайске в рамках фестиваля «Мото-Фристайл». Посмотреть шоу пришли свыше пяти тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Этим летом команда выступит еще в четырех округах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде.

Напомним, команду FMX13 основал в 2007 году уроженец Коломны Алексей Колесников. Спортсмен принимал участие в соревнованиях различного уровня, включая крупнейший в мире турнир по фристайл мотокроссу RedBull XFighters.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск
03 июня 2024, 14:05
Масштабные учения РСЧС провели в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Московской области
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Масштабные демонстрационные учения провели на полигоне Ногинского спасательного центра 1 июня. Мероприятие прошли под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова.

Он рассказал, что в них задействованы свыше 900 специалистов и 200 единиц техники, в том числе два самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников.

«Для гостей - это зрелищное мероприятие, для наших иностранных коллег - возможность воочию познакомиться с возможностями российских спасателей. МЧС России в деле представлены современные образцы техники, методы и технологии спасения», - добавил Куренков.

Согласно сценарию учений, на востоке циклон принес ураган, сопровождаемый продолжительными ливнями и грозами, который создал угрозу подтоплений. На западе - возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков.

Пожарные и спасатели продемонстрировали различные технологии, которые они применяют в работе на сегодняшний день, в числе которых авиационные. Зрители учений смогли вживую увидеть, как специалисты действуют при наводнениях и различных авариях.

Кроме того, участники тренировки отработали эвакуацию пассажиров из самолета, совершившего аварийную посадку в труднодоступной местности, а также тушение возгораний и разминирование территорий.

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Спасатели Пожары
03 июня 2024, 13:54
Новый корпус физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде к сентябрю
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство нового корпуса физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в ведомстве, школу построят на территории микрорайона Семхоз. Готовность работ уже превысила 85%.

«Готовы фундамент, несущие и ограждающие конструкции, а также наружные сети, параллельно завершаются фасадные работы. Строители приступили к устройству внутренних инженерных систем, отделочным работам и благоустройству территории лицея. Также началась приемка мебели и техоборудования», - рассказали в стройнадзоре.

Площадь трехэтажного здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Там будут учиться дети с пятого класса. Для них обустроят 42 кабинета, лаборантские, мастерские, спортивный и актовый залы, а также библиотечный центр и помещения для дистанционных занятий. На территории разместят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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Школы Строительство Сергиев Посад

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