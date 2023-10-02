Почти 700 человек заблудились в лесах Подмосковья в сентябре

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«Все они вернулись домой, самостоятельно или с помощью лесничих и поисково-спасательных отрядов», - рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Чаще других терялись в лесах пожилые люди.

На прошлой неделе в лесных массивах заблудились 29 человек. На помощь им пришли спасатели. Например, в Богородском округе не смогла самостоятельно добраться до дома 58-летняя женщина. Похожие ситуации произошли в Сергиевом Посаде, Ступине, а также Виноградском лесничестве.

Больше всего заблудились в сентябре в Клинском лесничестве - 84 человека, Ступинском - 54 человека, Дмитровском и Истринском лесничествах - по 52 человека.

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