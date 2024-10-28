28 октября 2024, 12:27

Почти 700 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 26 октября

Пресс-служба Минздрава МО
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В прошлую субботу жители Московской области могли бесплатно проверить свое здоровье в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Такой возможностью воспользовались почти 700 человек.

В рамках акции жители смогли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию молочных желез и другие виды исследований.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что выявленные на ранней стадии онкологические заболевания намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику.

В прошлую субботу бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек. У 64 из них заподозрили патологии, и пациентов направили на дополнительное обследование.

Подробнее о работе онкологической службы в Подмосковье можно узнать на онкопортале Минздрава Московской области.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Здравоохранение Минздрав Рак
28 октября 2024, 13:25
Незаконную свалку мусора убрали в микрорайоне Кутузово в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Коммунальщики ликвидировали кучу мусора, сваленного неизвестными людьми на улице Багратиона. Сейчас контейнерная площадка полностью очищена.

Жители дома № 14 сообщили в администрацию муниципалитета о незаконном сбросе мусора. На место оперативно прибыли работники коммунальной службы и регионального оператора «МСК-НТ». Специалисты вывезли с контейнерной площадки около 200 кубометров мусора и привели в порядок окружающую территорию.

Нарушителей удалось найти. Им будут выписаны крупные штрафы.

На территории муниципалитета установлены фотокамеры, которые фиксируют подобные нарушения. Фотографии автомобилей и водителей, которые незаконно выбрасывают мусор, оперативно передаются в автоматическом режиме ответственным органам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Экология Мусор
28 октября 2024, 12:56
«Усилили группировку». Андрей Воробьев — о подготовке коммунальных служб Подмосковья к зиме
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Подмосковные коммунальные службы усиленно готовятся к наступлению зимы. В этом году сделали усиление на роторах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Особенность в том, что мы усилили группировку роторами. Наивно полагать, что бригада дворников сможет обеспечить абсолютный порядок, поэтому есть механизация. Мало купить технику - важно, чтобы она работала в согласованном режиме», - сказал глава Подмосковья.

В прошлом сезоне были побиты многие рекорды по выпадению осадков.

«Тема уборки в мегаполисе весьма сложная, но это очень важное направление работы. Мы понимаем, что, особенно в нашем XXI веке, высокие требования к чистому тротуару и чистой дороге. И руками все это не перебросать», - отметил он.

В связи с этим, каждый год целенаправленно проводят обновление дорожной техники - как тяжелой, так и легкой.

ЖКХ Андрей Воробьев Погода
28 октября 2024, 12:43
Выставка к 200-летию жостовского промысла откроется в Кремле 1 ноября
Министерство культуры и туризма Московской области
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Выставка, приуроченная к 200-летию жостовского промысла, пройдет в Москве в государственном Кремлевском дворце с 1 ноября по 16 декабря. В экспозиции представят знаменитые подносы, а также гжельский фарфор.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка пройдет при поддержке Академии народного искусства. Посетители увидят работы мастеров - от классики до современности.

По словам вице-президента Академии народного промысла Георгия Годлевского, цель выставки - привлечь внимание к работам мастеров, которые продолжают многовековые традиции росписи.

«В следующем году жостовскому промыслу исполняется 200 лет, поэтому жостовские изделия займут главное место в экспозиции, а произведения Объединения „Гжель“, как представителя старейшего российского промысла, станут утонченным контрастом ярким жостовским краскам, благодаря своей изысканной тонкой росписи», - рассказал Годлевский.

Посетители увидят как традиционные фарфоровые изделия, так и современные интерпретации, а также новогодние коллекции, скульптуру, посуду и другие предметы.

Кремль Выставки Народные промыслы Москва
28 октября 2024, 12:40
Новую пешеходную дорожку сделали в Подольске по просьбе жителей
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Около дома № 2 на улице Февральской в Центральном микрорайоне по просьбе жителей обустроили новую дорожку. Кроме того, был отремонтирован лифт.

Жильцы неоднократно жаловались на перебои в работе лифта. Из-за его постоянных поломок проживающие в доме пенсионеры не могли выйти из дома, а обитатели верхних этажей вынуждены были подниматься по лестнице.

Активные горожане отправились на прием к главе округа Григорию Артамонову и попросили решить их проблему. Пенсионерка Александра Шелованова рассказала, что просьба была выполнена очень быстро.

«Не успели вернуться, а лифт работает, и дорожку тоже быстро заасфальтировали» - отметила она.

В 2024 году в городском округе заменили 39 лифтов в 13 жилых домах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство Ремонтные работы

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