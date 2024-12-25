Почти 70 заявок на областную премию «Мы рядом» отправили из Богородского округа
Команда из Богородского округа отправилась на подведение итогов конкурса на Премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело». Мероприятие проходит в Доме правительства.
В делегацию от Богородского округа вошли 50 человек. Всего заявки на участие в премии подали более 300 жителей муниципалитета.
Они отправили 67 проектов. Большинство из них - в номинации «Доброе дело».
К примеру, житель Ногинска Иван Шмаликов отправил заявку в номинации «Доброе дело. Народный ВПК». С начала спецоперации он на собственные средства закупил материалы и изготовил более 20 источников мобильного питания электроники. Их доставили бойцам СВО.
Отметим, что областная премия проводится уже в 12-й раз. Призовой фонд составляет 80 миллионов рублей. Всего вручат 70 премий.