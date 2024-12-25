Почти 70 заявок на областную премию «Мы рядом» отправили из Богородского округа

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В делегацию от Богородского округа вошли 50 человек. Всего заявки на участие в премии подали более 300 жителей муниципалитета.

Они отправили 67 проектов. Большинство из них - в номинации «Доброе дело».

К примеру, житель Ногинска Иван Шмаликов отправил заявку в номинации «Доброе дело. Народный ВПК». С начала спецоперации он на собственные средства закупил материалы и изготовил более 20 источников мобильного питания электроники. Их доставили бойцам СВО.

Отметим, что областная премия проводится уже в 12-й раз. Призовой фонд составляет 80 миллионов рублей. Всего вручат 70 премий.