25 декабря 2024, 11:50

Почти 70 заявок на областную премию «Мы рядом» отправили из Богородского округа

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Команда из Богородского округа отправилась на подведение итогов конкурса на Премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело». Мероприятие проходит в Доме правительства.

В делегацию от Богородского округа вошли 50 человек. Всего заявки на участие в премии подали более 300 жителей муниципалитета.

Они отправили 67 проектов. Большинство из них - в номинации «Доброе дело».

К примеру, житель Ногинска Иван Шмаликов отправил заявку в номинации «Доброе дело. Народный ВПК». С начала спецоперации он на собственные средства закупил материалы и изготовил более 20 источников мобильного питания электроники. Их доставили бойцам СВО.

Отметим, что областная премия проводится уже в 12-й раз. Призовой фонд составляет 80 миллионов рублей. Всего вручат 70 премий.

Награды Волонтеры Богородский
25 декабря 2024, 11:55
Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями села Анискино
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Повторная встреча в формате выездной администрации прошла в селе Анискино. На ней обсудили вопросы по капитальному ремонту водопровода.

Участие в выезде приняли глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов.

Жители попросили исключить из плана замену действующего водопровода по Чкаловской улице, а также провести экспертную оценку ее состояния. Специалисты отметили, что этот вопрос вынесут на заседание научно-технического совета и разработают план действий.

Также жителей волнует, как будет проходить благоустройство после капремонта. Глава муниципалитета отметил, что все подъездные участки частично восстановят уже в следующем году.

Затем, когда подключат и запустят новый водопровод, территорию благоустроят полностью, в том числе заменят асфальт.

При этом во время ремонта проезды и входные группы перекрывать не планируют. Если отключения будут длительными, для жителей села организуют подвоз воды.

Благоустройство Лосино-Петровский Ремонтные работы
25 декабря 2024, 11:15
Центр дополнительного образования «Импульс» в Черноголовке отметил 30-летие
Телеканал «360»
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Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в Доме ученых. Со сцены прозвучало много слов благодарности и трогательных поздравлений.

«Дети посещают кружки робототехники, английского языка, китайского, авиамоделирования, графического дизайна, программирования компьютерных игр. Сейчас открыли новое направление - киберспорт», - рассказала директор ЦДО «МАН „Импульс“» Алена Иржак.

Впереди у коллектива «МАН „Импульс“» много планов, а двери Центра дополнительного образования открыты для всех.

С октября 2016 года в название учреждения вошла аббревиатура МАН - Малая академия наук. За 30 лет Центром реализованы десятки важных проектов. «Импульс» давно стал местом сосредоточения сил молодежной активности округа. Здесь придумываются и воплощаются большинство программ, инициатив, идей, мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Получив 29 декабря 1994 года статус образовательного учреждения, «Импульс» все минувшие годы непрерывно развивался. Каждый педагог центра включен в неограниченный творческий образовательный процесс, проходя вместе с учреждением и учащимися этапы эволюционного развития.

Первым директором центра был назначен Сергей Кошелев, который проработал на этом посту около трех с половиной лет. «Мне удалось главное - сохранить эту организацию в государственной структуре, наладить работу. Помогала общественность», - рассказал он.

Черноголовка Образование
25 декабря 2024, 11:06
Еще 15 очистных сооружений модернизировали в Подмосковье за год
Министерство ЖКХ Московской области
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В Московской области продолжается большая работа по модернизации очистных сооружений. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что в 2024 году 15 объектов уже привели в порядок в рамках проекта «Оздоровление Волги» — теперь они обслуживают 350 тысяч человек. При этом, благодаря федеральной поддержке нормативных значений очистки достигли объекты в Подольске, Шатуре, и Мытищах.

«Например, в Зарудне общая готовность работ составляет 90%, в Лыткарине - 78,25%, а в Осипове проводятся гидроиспытания, где вскоре начнутся и пуско-наладочные работы. Все необходимое для этого оборудование уже закуплено и находится на территории строительных площадок или на ответственном хранении», - прокомментировал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Всего в Московской области действует 630 очистных сооружений, 60 из которых - крупные. Объекты регулярно обновляют в соответствии с современными стандартами.

«Хочется отметить, что модернизация малых ОС в поселках, деревнях и селах - это ключ к развитию инженерной инфраструктуры в таких населенных пунктах, а соответственно, и повышению качества жизни для наших жителей», - заключил министр.

По его словам, модернизация очистных сооружений улучшит качество жизни более трех миллионов жителей. Сейчас продолжается обновление 16 очистных сооружений в Дубне, Кашире, Коломне, Можайске, Сергиевом Посаде и других округах. Все работы планируют завершить в 2026 году.

Черноголовка Образование
25 декабря 2024, 11:02
Новогодний турнир по дзюдо прошел в Котельниках
Телеканал «360»
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В традиционном открытом первенстве городского округа приняло участие около 200 дзюдоистов. Такие соревнования в Котельниках проводятся более 20 лет и стали доброй традицией.

Торжественная церемония открытия турнира получилась не совсем обычной: помимо приветственных слов от администрации и совета депутатов городского округа, состоялась премьера песни. Новый гимн спортивной школы придумали и исполнили представители родительского комитета.

«Это очень хороший, дорогой подарок. Мы хотим сделать эту песню гимном нашей школы, чтобы каждый ребенок выучил его и при любой возможности, на соревнованиях, подпевал», - поделился президент Федерации самбо и дзюдо Котельников Дмитрий Печенин.

После разминки с Дедом Морозом и Снегурочкой начались поединки. Участники турнира боролись за победу в 12-ти весовых и возрастных категориях. Но свои награды и памятные новогодние призы получили абсолютно все участники соревнований.

«Спорт - это фундамент нашего здоровья, который необходимо закладывать с самого детства. Тем отраднее видеть большое количество маленьких девчонок и мальчишек, которые с энтузиазмом занимаются таким волевым видом спорта, как дзюдо», - отметил начальник Управления отраслей социальной сферы администрации округа Игорь Краевой.

В этот день в стенах спортшколы «Котельники» предновогодний турнир провели и юные боксеры. В открытом первенстве городского округа по боксу приняли участие местные воспитанники и гости из 10 муниципалитетов Московской области.

Спортсмены Котельники

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