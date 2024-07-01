01 июля 2024, 15:41

Почти 70 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в июне

Комитет лесного хозяйства МО
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Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов сообщил, что в июне текущего года 67 человек не смогли самостоятельно выбраться из леса и попросили помощи у спасателей. Всем потерявшимся помогли вернуться домой.

Согласно статистике, большинство обращений от заблудившихся в лесу в июне пришлось на Дмитровское (13 человек), Звенигородское (восемь человек) и Ногинское (пять человек) лесничества. При этом в Бородинском, Волоколамском и лесничестве «Русский лес» за месяц не зафиксировали информации о пропажах граждан.

Среди заблудившихся в начале лета было 16 детей разного возраста и пожилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Многие из них отправились на прогулку с разряженными телефонами или даже без них.

С начала 2024 года 105 человек потерялись в лесах Московской области. Специалисты Комлесхоза и спасатели помогли всем благополучно вернуться домой.

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Спасатели
01 июля 2024, 16:11
Сурдоспортсмен из Химок стал призером чемпионата России по боулингу
Администрация Химки г.о.
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Сурдоспортсмен Александр Соболев представил городской округ Химки в составе сборной Подмосковья на чемпионате России по боулингу. Участие в состязаниях приняли свыше 50 спортсменов из 13 регионов страны.

Александр Соболев по итогам состязаний занял третье место. Спортсмен из физкультурно-спортивного клуба «Благо» по сумме 24-х игр набрал 4266 очка.

«Бронза - это не конечная точка, а всего лишь ступень на пути к вершине. Моя страсть к боулингу и жажда победы только усилятся. Сегодня я радуюсь бронзе, но завтра пойду за золотом», - поделился спортсмен Александр Соболев.

Вместе с тем за сборную выступали химчане Илья Балашов и Олег Хлыбов. Спортсмены заняли пятое место в командном зачете.

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Спортсмены Химки
01 июля 2024, 16:08
Новые автобусы вывели на маршруты в 3 округах Подмосковья
АО "Мострансавто"
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Еще 11 автобусов «ЛиАЗ» вышли на маршруты в Красногорске, Краснознаменске и Наро-Фоминске. В новом транспорте количество посадочных мест в салоне увеличили с 32 до 41.

В Минтрансе отметили, что автобусы курсируют на маршрутах № 568, № 442, № 486, № 23, № 28 и № 26. Отмечается, что в транспорте установили эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками и откидными столиками.

Каждый «ЛиАЗ» вмещает 100 пассажиров. Автобусы оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдением, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками.

Напомним, не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Автобусы
01 июля 2024, 15:59
Почти 70 производственных объектов начали строить в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья начали строительство 68 новых производственных объектов с начала года. Предприятия получили все необходимые разрешения для строительства.

Как сообщила заместитель председателя правительства Московской области по инвестициям, промышленности и науке Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиции в эти проекты достигает 32,4 миллиарда рублей.

«На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона», - добавила Зиновьева.

В числе проектов, перешедших в фазу активного строительства объекта, создание современного производственно-складского комплекса компании ООО «БКИ» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На новом предприятии будет производиться оборудование и технологии для промышленных и бытовых систем очистки воды. План предусматривает две очереди строительства, причем первая очередь уже начата.

На территории Московской области существует 69 индустриальных парков. Интерес к размещению на этих площадках, обладающих готовой инженерной инфраструктурой и иногда даже готовыми промышленными объектами для аренды, очень высок. Заполняемость индустриальных парков уже превышает 87%.

В связи с этим планируется строительство новых государственных индустриальных парков в регионе. Некоторые проекты предполагают не только создание промышленных объектов, но и объектов для проживания и комфорта работников, а в некоторых случаях - даже учебных заведений для подготовки кадров для компаний-резидентов индустриального парка.

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Инвестиции Строительство Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
01 июля 2024, 15:56
Фестиваль с фермерской ярмаркой пройдет в этнопарке «Кочевник»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдет в этнопарке «Кочевник» под Сергиевым Посадом 6 и 7 июля. О мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале представят все то, чем гордятся в Хотькове, включая успешные туристические проекты и общественные инициативы. Среди участников будут этнопарк «Кочевник» и экопоселение «Миродолье». Промышленный туризм представят Хотьковская фабрика резных художественных изделий и кластер НХП и ремесел. Специальные участники - творческие коллективы из посольств Индии и Филиппин.

Гости смогут участвовать в ремесленных мастер-классах, в программе дня также ярмарка фермерской продукции и изделий ручного труда. Краеведы проведут интересные лекции по истории местности, а музыкальные коллективы подготовят концерт.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за содействие в возвращении иконы Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Это большое событие для всех православных верующих, отметил глава Подмосковья.

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Туризм Сергиев Посад Фестивали Ярмарки

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