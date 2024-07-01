Почти 70 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в июне

Согласно статистике, большинство обращений от заблудившихся в лесу в июне пришлось на Дмитровское (13 человек), Звенигородское (восемь человек) и Ногинское (пять человек) лесничества. При этом в Бородинском, Волоколамском и лесничестве «Русский лес» за месяц не зафиксировали информации о пропажах граждан.

Среди заблудившихся в начале лета было 16 детей разного возраста и пожилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Многие из них отправились на прогулку с разряженными телефонами или даже без них.

С начала 2024 года 105 человек потерялись в лесах Московской области. Специалисты Комлесхоза и спасатели помогли всем благополучно вернуться домой.

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