Почти 70 уличных очагов установили в подмосковных парках

В зале Дворца культуры «Родина» в Химках отметили День спасателя РФ. Работники «Мособлпожспаса» получил награды за работу.

Спасателей поздравили замминистра МЧС России Илья Денисов, вице-губернатор Московской области Роман Каратаев и другие.

В этом году в регионе произошло семь чрезвычайных ситуаций, свыше 15 тысяч техногенных пожаров, 63 водных происшествия и около трех тысяч аварий на дорогах. Сотрудники экстренных ведомств спасли свыше 3,5 тысячи человек.

«Ваш вклад неоценим в борьбе с пожарами, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Московская область - это лицо нашей страны, лицо МЧС, лицо людей, которые борются с огнем, спасают людей, и вы с этой функцией справляетесь достойно. Вы - одна из визитных карточек, таких красивых, нарядных, рабочих МЧС России и всей системы РСЧС», - заявил Денисов.

Медаль МЧС России «За безупречную службу» получили пожарный ПСЧ-205 Роман Титов, Знак губернатора Московской области «За доблесть и мужество» - взрывник группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Александр Круглов. Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоили старшему смены ПСЧ-250 Николаю Быстрову и начальнику караула ПСЧ-318 Алексею Солодкову. За победу в конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель пожарной техники» наградили работника ПСЧ-300 Андрей Самсонов.

Для гостей были организованы выставочная экспозиция и показ новейших образцов пожарной и аварийно-спасательной техники.

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