28 декабря 2023, 06:00

Почти 70 уличных очагов установили в подмосковных парках

Министерство благоустройства Московской области
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В парках Московской области установили 68 уличных очагов. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Очаги представляют собой металлический шары с резными узорами, в которых жгут дрова. Они спасают жителей и гостей Подмосковья в суровые холода и создают уютную атмосферу», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.

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Благоустройство Парки
28 декабря 2023, 04:00
Регоператор МСК-НТ будет работать в новогодние праздники в режиме повышенной готовности
МСК-НТ
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Региональный оператор МСК-НТ в Чеховском кластере Подмосковья будет работать в режиме повышенной готовности. Специалисты будут вывозить мусор ежедневно. Также можно будет сообщить о навалах по горячей линии по телефону: 8 (800) 234- 36-70 с 8.00 до 20.00. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Для вывоза мусора оператор подготовил резервные машины. Среди них будет новогодний мусоровоз с праздничной иллюминацией. Она будет ездить на улицах Чехова все новогодние выходные.

Содержание мест накопления отходов ТКО входит в обязанности собственников или арендодержателей контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Праздники Чехов Машины Новый год Мусор
28 декабря 2023, 02:00
Работники «Мособлпожспаса» получили награды в День спасателя России
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В зале Дворца культуры «Родина» в Химках отметили День спасателя РФ. Работники «Мособлпожспаса» получил награды за работу.

Спасателей поздравили замминистра МЧС России Илья Денисов, вице-губернатор Московской области Роман Каратаев и другие.

В этом году в регионе произошло семь чрезвычайных ситуаций, свыше 15 тысяч техногенных пожаров, 63 водных происшествия и около трех тысяч аварий на дорогах. Сотрудники экстренных ведомств спасли свыше 3,5 тысячи человек.

«Ваш вклад неоценим в борьбе с пожарами, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Московская область - это лицо нашей страны, лицо МЧС, лицо людей, которые борются с огнем, спасают людей, и вы с этой функцией справляетесь достойно. Вы - одна из визитных карточек, таких красивых, нарядных, рабочих МЧС России и всей системы РСЧС», - заявил Денисов.

Медаль МЧС России «За безупречную службу» получили пожарный ПСЧ-205 Роман Титов, Знак губернатора Московской области «За доблесть и мужество» - взрывник группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Александр Круглов. Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоили старшему смены ПСЧ-250 Николаю Быстрову и начальнику караула ПСЧ-318 Алексею Солодкову. За победу в конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель пожарной техники» наградили работника ПСЧ-300 Андрей Самсонов.

Для гостей были организованы выставочная экспозиция и показ новейших образцов пожарной и аварийно-спасательной техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Награды
27 декабря 2023, 22:17
Водонапорную башню Зарайска превратили в смотровую площадку
Дарья Московцева
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Водонапорную башню 1916-го года постройки в Зарайске отреставрировали. Теперь прекрасный образчик промышленной архитектуры начала XX века стал смотровой пощадкой.

Восьмигранную башню выстроили в четыре яруса из кирпича и украсили машикулями. Это навесные бойницы. Высота объекта составляет 29 метров.

На верхней площадке установили подзорную трубу для посетителей. Наверх можно подняться по лестнице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск
27 декабря 2023, 21:34
Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие в акции «Елка желаний»
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Муфтий Московской области Рушан Аббясов поучаствовал в акции «Елка желаний». Он исполнил желание 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой. Девочка мечтала увидеть Москву и побывать на елке в Кремле.


В итоге Виктория с мамой провели два дня в Москве, побывали в цирке Никулина на Цветном бульваре и в Третьяковской галерее. Рушан Аббясов провел Виктории экскурсию по Московской Соборной мечети, подарил билеты на елку в Кремль и планшет для творчества.

«Хочу вас поприветствовать в главной мечети страны - в Московской Соборной мечети, которая в 2015 году после масштабной реставрации открыла свои двери. Мы, представители разных религий, живем в мире и согласии», - рассказал муфтий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Новый год

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