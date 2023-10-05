Почти 70 тысяч беременных жительниц Подмосковья получили онлайн-консультации с врачами с начала года
Женщины из Подмосковья могут воспользоваться онлайн-консультацией с врачом по поводу беременности. При помощи телемедицины можно также получить расшифровку анализов, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с акушером и многое другое.
По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в женскую консультацию или поликлинику.
«Телемедицинские консультации позволяют сэкономить время на походе в поликлинику или женскую консультацию, так как женщина может получить медицинскую помощь в любом удобном для нее месте. Всего сначала года такой услугой воспользовались уже почти 70 тысяч беременных женщин», - сказала она.
Чтобы получить онлайн-консультацию нужно обратиться к лечащему врачу. Также в регионе работает портал «Стань мамой в Подмосковье» , где можно найти всю важную информацию о системе родовспоможения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».