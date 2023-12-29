Почти 70 придорожных сервисов Подмосковья привели в порядок за год

Каждый год работу объектов придорожного сервиса проверяют, чтобы автомойки или шиномонтажи соответствовали установленным требованиям.

«За прошедший год выявили около 180 объектов, нарушающих обязательные требования к осуществлению деятельности. В 2023 году 69 из них привели в соответствие. Помимо этого, мы стараемся идти навстречу бизнесу, давая рекомендации в области легализации своей деятельности. Предприниматели активно открывают новые объекты - мойки самообслуживания, сервисы технического обслуживания и шиномонтажи», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На днях на улице Мира в Мытищах открылась станция техобслуживания «ЕвроАвто», а также магазин. Здесь есть зона ремонта, склад. Ассортимент магазина включает все виды запчастей для легковых и грузовых машин, шины и диски, масла и специализированные жидкости.

Подмосковье предлагает инвесторам беспрецедентные меры поддержки. Это помогает двигать экономику региона вперед и создавать новые рабочие места, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

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