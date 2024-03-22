Почти 70 контейнерных площадок модернизируют в Одинцове в 2024 году

Иванов рассказал, что местные власти проанализировали причины регулярных сбоев в вывозе мусора. Запланирована работа по расширению площадок и установка дополнительных контейнеров. В некоторых проблемных точках округа запланировано переместить контейнеры, а где-то изменить организацию дорожного движения и установить новые запрещающие знаки.

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