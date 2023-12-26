26 декабря 2023, 11:51

Почти 7 тысяч человек посетили стенды Подмосковья в парке «Зарядье»

Фото: Пресс-служба Мостуризма
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Дни Московской области прошли с 22 по 24 декабря в парке «Зарядье». Мероприятие провели по проекту «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который запустили летом 2023 года. Всего гостями подмосковных стендов за три дня стали почти семь тысяч человек.

«Благодаря нашему совместному с Мостуризмом межрегиональному проекту „Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия“ представители десяти городов Московской области презентовали посетителям парка „Зарядье“ культурно-туристический потенциал региона и своих округов, а также событийную программу этой зимы», - подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

По его словам, стенды городских округов были оформлены в единой стилистке «Зима в Подмосковье». Для гостей провели тематические мастер-классы, викторины и розыгрыши.

Напомним, совместный проект Москвы и Подмосковья включает десять межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить полноценное путешествие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
26 декабря 2023, 13:07
Центр амбулаторной онкопомощи заработал в Ступине
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Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в больнице в Ступине. В медучреждении будут оказывать помощь пациентам с онкозаболеваниями и подозрением на них.

«Сегодня в Подмосковье работает 24 центра амбулаторной онкологической помощи. В каждом пациент может в кратчайшее сроки пройти полный цикл диагностики и получить лечение», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В онкоцентре в Ступине есть все необходимое для оказания квалифицированной помощи пациентам: УЗИ- и рентгенаппараты, КТ, маммограф и другое оборудование. Также в медучреждении обустроили дневной стационар для поведения химиотерапии, рассчитанный на десять коек.

«Ранее пациентам из Ступина и Каширы приходилось ездить в ЦАОПы в другие города или в областной онкодиспансер в Балашихе. Теперь пройти полный спектр диагностики и получить лечение можно будет в нашей больнице», - подчеркнула главный врач Ступинской больницы Светлана Чудакова.

Напомним, для пациентов, состоящих на диспансерном учете, открыта самозапись через региональный портал госуслуг «Здоровье». Записаться также можно по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина Ступино Онкология
26 декабря 2023, 12:51
Солнечногорск представил достижения в сфере туризма на стенде Подмосковья в парке «Зарядье»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Мероприятие «Дни Московской области» прошло в парке «Зарядье». Солнечногорск в числе 11-ти лучших муниципалитетов региона представил туристический потенциал на стенде Московской области.

Представители Солнечногорска подготовили интерактивную программу для зрителей с викториной, головоломками и шарадами по истории округа. На мастер-классах посетители сделали новогодние поделки из бумаги, а во время дегустаций угостились кондитерскими изделиями от местных производителей.

«В ходе мероприятия представители администрации городского округа поделились планами по развитию туризма на ближайший год, познакомили со своими лучшими гостиницами, туристскими объектами и маршрутами», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всего в первые дни мероприятия площадку Московского туристско-информационного центра посетили более шести тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Туризм
26 декабря 2023, 12:50
Команда из Солнечногорска выиграла 23 медали на областном турнире по спортивной аэробике
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Московский областной турнир по спортивной аэробике «Снежинка» прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в Солнечногорске. Команда округа выиграла 23 медали.

Участниками соревнований стали спортсмены из Химок, Люберец, Домодедова, Дмитрова, Балашихи, Раменского и Жуковского. Солнечногорск на турнире представляли воспитанники спортивной школы № 1 и Дома детского творчества «Буревестник».

Состязания проходили в трех возрастных категориях от шести до 14 лет по семи номинациям. По итогам соревнований солнечногорские спортсмены завоевали 23 награды, среди которых 10 золотых, девять серебряных и четыре бронзовых. Все победители и призеры получили медали и грамоты.

«Спортивная аэробика - спорт № 1 в Солнечногорске. Наши спортсмены регулярно подтверждают высокий уровень солнечногорской школы аэробики. Всех поздравляю с успешным окончанием сезона 2023 года, и пусть впереди у вас будет еще много новых побед», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск
26 декабря 2023, 12:48
Превышение концентрации вредных веществ выявили в реке Уче в Подмосковье
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Инспектор эконадзора вместе с лабораторией ГКУ «Мособлэкомониторинг» взяли пробы воды в реке Уче в Мытищах, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом «360» сообщили в Минэкологии Московской области.

По результатам проверки специалисты выявили превышение концентрации веществ, указывающих на наличие канализационных сточных вод в реке. Возможным источником сброса могут быть очистные сооружения, расположенные выше по течению реки. Соответствующую информацию направили в Росприроднадзор и Росрыболовство.

«Материалы направлены министерством в Росрыболовство, так как именно это ведомство отвечает за состояние рыбных ресурсов, и должно установить причины гибели рыб. Погибшую рыбу убирают силами администрации», - рассказали в ведомстве.

В администрации городского округа накануне сообщили, что экологи расследуют массовую гибель рыбы в Уче. О заморе речных обитателей заявили неравнодушные жители деревни Лысково.

Мытищи Минэкологии Подмосковья

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