Почти 7 тысяч человек посетили стенды Подмосковья в парке «Зарядье»
Дни Московской области прошли с 22 по 24 декабря в парке «Зарядье». Мероприятие провели по проекту «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который запустили летом 2023 года. Всего гостями подмосковных стендов за три дня стали почти семь тысяч человек.
«Благодаря нашему совместному с Мостуризмом межрегиональному проекту „Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия“ представители десяти городов Московской области презентовали посетителям парка „Зарядье“ культурно-туристический потенциал региона и своих округов, а также событийную программу этой зимы», - подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
По его словам, стенды городских округов были оформлены в единой стилистке «Зима в Подмосковье». Для гостей провели тематические мастер-классы, викторины и розыгрыши.
Напомним, совместный проект Москвы и Подмосковья включает десять межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить полноценное путешествие.
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