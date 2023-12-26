Почти 7 тысяч человек посетили стенды Подмосковья в парке «Зарядье»

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«Благодаря нашему совместному с Мостуризмом межрегиональному проекту „Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия“ представители десяти городов Московской области презентовали посетителям парка „Зарядье“ культурно-туристический потенциал региона и своих округов, а также событийную программу этой зимы», - подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

По его словам, стенды городских округов были оформлены в единой стилистке «Зима в Подмосковье». Для гостей провели тематические мастер-классы, викторины и розыгрыши.

Напомним, совместный проект Москвы и Подмосковья включает десять межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить полноценное путешествие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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