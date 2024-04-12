Почти 7 миллиардов рублей поступило в муниципалитеты Подмосковья от распоряжения недвижимостью с начала года

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что доходы в бюджеты муниципалитетов Подмосковья выросли на два миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан с реализацией и арендой имущества, не используемого долгое время.

«Таким образом, бизнес получает недвижимость, недвижимость в свою очередь приобретает надлежащий вид, плюс рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет, и как итог, экономическая целесообразность для каждого из муниципалитетов», - указала Наталья Адигамова.

Среди городских округов, обеспечивших наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март, - Химки, Одинцовский городской округ, Мытищи и Красногорск.

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