Почти 7 километров ливневой канализации восстановят в Лобне

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Анна Владимировна сообщила, что удалось устранить лужу на Окружной улице. Около трехсот квадратных метров территории открытой парковки у дома 11к.3 затапливались во время таяния снега и ливней.

Также проведена очистка старой ливневой канализации на улицах Чехова и Ленина, часть ее фрагментов восстановлена. В этом помогла новая промывочная машина, приобретенная недавно водоканалом.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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