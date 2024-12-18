18 декабря 2024, 23:31

Почти 650 инженерных сетей передали в ведение Подмосковья с начала года

Медиабанк МО
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Министерство имущественных отношений Московской области продолжает активно работать над консолидацией инженерных сетей. В 2024 году в областную собственность передали 426 объектов электросетевого хозяйства и 223 объекта газоснабжения, изначально находившихся в муниципальной и частной собственности.

Среди переданных на баланс объектов - трансформаторные подстанции, внешние электрические сети, линии электропередач, а также кабельные линии как воздушного, так и подземного типа. В сферу передачи попадают и газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие аналогичные объекты.

Мероприятия направлены на то, чтобы обеспечить качественное содержание и обслуживание как электросетевого, так и газового хозяйства, а также подготовить почву для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Одновременно с этим, в текущем году Министерство передало в собственность Москвы 9012 объектов газового хозяйства, из которых 1120 объектов относятся к капитальному строительству. Таким образом, министерство завершило разграничение объектов газового хозяйства между различными субъектами Российской Федерации, что откроет новые перспективы для реализации программы развития системы газоснабжения.

Электричество
18 декабря 2024, 23:10
Наборы канцелярии и игрушки передадут юным пациентам больниц в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Благотворительная акция «Коробка храбрости» продолжает реализовываться в Химках. Всего за месяц активистам удалось собрать более 300 килограммов предметов для творчества и игрушек для детей, находящихся на длительном лечении.

Всероссийская акция «Коробка храбрости» помогает детям, которые столкнулись с трудностями во время лечения, преодолеть тяжелый период легче.

«Очень трепетно наши школьники собирали наборы для творчества, чтобы подарить ребятам, проходящим длительное лечение в больницах, хорошее настроение», - поделился муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Неравнодушные жители Химок и волонтеры собирают книги, игрушки, наборы для творчества и другие предметы, которые помогут отвлечься от лечения и пройти весь процесс в более позитивной атмосфере.

Стать участником благотворительного проекта может каждый, ддля этого необходимо обратиться в пункт сбора помощи по адресу: проспект Мельникова, дом 12, офис 1. Прием осуществляется по будням с 9.00 до 18.00.

Благотворительность Дети Больницы Химки
18 декабря 2024, 23:03
Памятник журналистке Дарье Дугиной установят в парке Захарово в Одинцове
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Памятник в честь российской журналистки, философа и общественного деятеля Дарьи Дугиной планируют установить в парке Захарово. Монумент разработает скульптор Дмитрий Александров, который является выпускником Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и членом Союза художников.

Памятник будет находиться рядом с парковым павильоном «Традиция» и составит высоту 3,5 метра.

Статуя будет изображать молодую девушку из бронзы, стоящую на гранитном постаменте, который будет выполнен в виде края обрыва, что придаст композиции особую выразительность. Вокруг памятника планируется создание небольшого сквера, где установят скамейки, высадят деревья и организуют направленное освещение, чтобы подчеркнуть красоту статуи. Кроме того, вдоль дорожки, ведущей к памятнику, будут размещены стенды с информацией о жизненном пути и мужестве Дарьи.

Подготовительные работы начнутся уже весной, а открытие памятника намечено на 20 августа - в годовщину её трагической гибели, которая произошла в 2022 году в результате террористического акта. Дарья Дугина активно участвовала в политической жизни страны и работала редактором на информационном портале «Царьград», а также сотрудничала с несколькими другими средствами массовой информации, где затрагивала важные темы политики, культуры и философии.

Одинцово Памятники Погибла Дарья Дугина
18 декабря 2024, 22:16
Камеры в Подмосковье выявили еще 1,8 тысячи нарушений содержания территорий
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Искусственный интеллект становится важным инструментом в поддержании чистоты и порядка в Московской области. Алгоритмы и передовые технологии, встроенные в «умные автомобили» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, помогают быстро выявлять различные нарушения, такие как наличие мусора на улицах, вандальные надписи на зданиях, ямы во дворах и свалки на контейнерных площадках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко отметил, что за неделю «умные помощники» обнаружили и зафиксировали 1 826 замечаний по состоянию территорий.

Наибольшее количество нарушений связано с навалами отходов на контейнерных площадках. Все выявленные недочеты уже находятся в работе коммунальных служб и автоматически ведут к наложению штрафов.

Общая сумма взысканных штрафов составила 1,9 миллиона рублей. Наиболее часто нарушения встречаются в городах Химки, Одинцово, Воскресенск, Пушкинский и Орехово-Зуево.

Штрафы Свалки Искусственный интеллект Мусор Технологии
18 декабря 2024, 21:36
Приставы Подмосковья взыскали штраф за незаконное трудоустройство мигрантов
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области наложили административный штраф на компанию, занимающуюся электромонтажными работами, за нелегальное трудоустройство мигрантов. Сумма санкций составила 200 тысяч рублей.

В ходе выездной проверки сотрудники миграционной службы установили, что организация нарушила закон, не уведомив уполномоченный орган о приеме на работу иностранного гражданина в качестве электрика в установленный срок. Суд рассмотрел соответствующий административный протокол и решил взыскать с компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Серпуховский районный отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области открыл исполнительное производство и уведомил руководство фирмы-должника. В связи с тем, что штраф не был оплачен в установленный срок, судебные приставы приняли решение о взыскании исполнительского сбора и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах организации в четырех банках.

В итоге благодаря принятым мерам сумма штрафа за нарушение миграционного законодательства и исполнительский сбор были полностью взысканы.

Штрафы Мигранты Законы

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