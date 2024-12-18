Почти 650 инженерных сетей передали в ведение Подмосковья с начала года

Среди переданных на баланс объектов - трансформаторные подстанции, внешние электрические сети, линии электропередач, а также кабельные линии как воздушного, так и подземного типа. В сферу передачи попадают и газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие аналогичные объекты.

Мероприятия направлены на то, чтобы обеспечить качественное содержание и обслуживание как электросетевого, так и газового хозяйства, а также подготовить почву для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Одновременно с этим, в текущем году Министерство передало в собственность Москвы 9012 объектов газового хозяйства, из которых 1120 объектов относятся к капитальному строительству. Таким образом, министерство завершило разграничение объектов газового хозяйства между различными субъектами Российской Федерации, что откроет новые перспективы для реализации программы развития системы газоснабжения.