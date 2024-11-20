Почти 600 нарушений по использованию земли устранили в Подмосковье с января

К ним относятся коммерческая деятельность и предоставление различных услуг на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства - это могут быть магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и прочее, а также размещение промышленных зон на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Все эти действия считаются несоответствующим использованием земли, согласно земельному кодексу.

Основная задача министерства заключается в поэтапной поддержке работы муниципального земельного контроля до полного устранения выявленных нарушений, а также в помощи собственникам земельных участков в приведении их в соответствие с действующим земельным законодательством.

На сегодняшний день из 2 538 земельных участков, на которых выявлены нарушения нецелевого использования, уже удалось устранить 571 нарушение.

Жителей Московской области призывают сообщать о случаях нецелевого использования земельных участков через портал «Добродел» или специализированный сервис «Народный инспектор». С начала 2024 года поступило 590 обращений, из которых 78 зарегистрировано через «Народный инспектор».