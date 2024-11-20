20 ноября 2024, 17:25

Почти 600 нарушений по использованию земли устранили в Подмосковье с января

Минимущества
Читайте нас в: Google Новости

Министерство имущественных отношений Московской области запустило обширный проект, направленный на борьбу с нецелевым использованием земельных участков. В рамках этой инициативы были определены категории нарушений, по которым жители региона часто обращаются за помощью.

К ним относятся коммерческая деятельность и предоставление различных услуг на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства - это могут быть магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и прочее, а также размещение промышленных зон на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Все эти действия считаются несоответствующим использованием земли, согласно земельному кодексу.

Основная задача министерства заключается в поэтапной поддержке работы муниципального земельного контроля до полного устранения выявленных нарушений, а также в помощи собственникам земельных участков в приведении их в соответствие с действующим земельным законодательством.

На сегодняшний день из 2 538 земельных участков, на которых выявлены нарушения нецелевого использования, уже удалось устранить 571 нарушение.

Жителей Московской области призывают сообщать о случаях нецелевого использования земельных участков через портал «Добродел» или специализированный сервис «Народный инспектор». С начала 2024 года поступило 590 обращений, из которых 78 зарегистрировано через «Народный инспектор».

Строительство Недвижимость
20 ноября 2024, 17:32
Тендер на капремонт теплосетей объявили в деревне Горки под Каширой
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт тепловых сетей объявили в деревне Горки Каширского округа. Об этом сообщила министр конкурентной политики Подмосковья Светлана Журавлева.

Согласно извещению в Единой информационной системе закупок, работы включают проектирование и ремонт сетей от котельной мощностью 90 МВт вдоль Центральной улицы, улицы Мира, Московской улицы и Советского проспекта. Общая длина сетей превышает 600 метров.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с финансированием из бюджета Московской области и Каширского округа. Завершение работ запланировано на 2025 год.

ЖКХ
20 ноября 2024, 17:06
Студенты из Волоколамска побывали на благотворительном казачьем балу
Читайте нас в: Google Новости
При поддержке всероссийского казачьего общества и всероссийского движения «Мы Вместе» в Екатерининском зале музея «Царицыно» организовали благотворительный казачий бал. Участниками мероприятия стали студенты из Волоколамска. Собранные средства направят в помощь бойцам СВО.

В Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» состоялся благотворительный казачий бал. Торжественное мероприятие объединило студентов Волоколамского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени Кирилла Разумовского, Первого казачьего университета, Морозовского университетского казачьего корпуса, Московского Президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова, воспитанников казачьих кадетских классов и образцового хореографического ансамбля «Анима», а также учащихся московских школ № 2089 и № 1367.

Ректор Первого казачьего университета Арсений Миронов подчеркнул, что такие благотворительные вечера укрепляют связи между университетами, школами и казачьими корпусами. Он рассказал собравшимся о программе бакалавриата вуза и о конкурсе «Казачество на службе Отечеству».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Волоколамск
20 ноября 2024, 16:55
Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасного перехода дороги с детьми
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Важные, но простые правила безопасного перехода дороги, нередко игнорируются на пешеходных переходах. Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

С начала осени в Московской области зафиксировали свыше 320 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали или погибли люди, отметили в Министерстве транспорта Подмосковья. В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения правил безопасного перехода дороги, особенно при сопровождении детей.

Важно помнить, что нельзя останавливаться на проезжей части, даже если ребенок уронил игрушку. Перед выходом на дорогу следует забрать у него вещи из рук. В ожидании сигнала светофора или проезда транспорта на нерегулируемом переходе рекомендуется держать ребенка за руку и отойти на несколько шагов назад. При этом следует вести ребенка справа от себя, держась за запястье.

Перед тем, как перейти дорогу, необходимо оценить обстановку и убедиться, что водители заметили вас и остановились. Не стоит начинать переход, если зеленый сигнал светофора начинает мигать.

Если вы переходите дорогу с коляской, следует взять ребенка на руки. Коляску допускается катить сбоку, справа от себя. Хотя можно также вести ее перед собой, этот вариант менее безопасен, так как водители из второго ряда могут не заметить ее и продолжить движение.

Кроме того, в условиях плохой видимости - в темное время суток или при сильном дожде и снегопаде - рекомендуется носить световозвращатели.

Дети Правила Дороги Водители
20 ноября 2024, 16:05
Юных журналистов из Серпухова обучат созданию медиаконтента
Читайте нас в: Google Новости
Активисты молодежного медиацентра из Серпухова стали участниками проекта «Медиашкола Подмосковья». В рамках четырехдневного интенсива ребята побывают на мастер-классах и лекциях по журналистике.

«Медиашкола Подмосковья» - это один из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие объединит свыше полутысячи юных журналистов. Городской округ Серпухов представят активисты молодежного медиацентра.

На образовательном интенсиве молодых людей научат писать тексты, готовиться к съемкам, брать интервью, снимать видео. Ребята посетят паблик-токи, мастер-классы и лекции по журналистике. Приглашенными спикерами проекта выступят опытные блогеры, журналисты, ведущие и фотографы.

Каждый участник по итогам медиашколы представит свой продукт: подкаст на одну из популярных тем. Мероприятие пройдет до 20 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Журналистика

Новости по теме