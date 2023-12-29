Почти 600 «народных троп» и более 440 дворов благоустроили в Подмосковье в этом году
В этом году команда Главного управления содержания территорий помогла обустроить 580 «народных троп» и 440 дворовых территорий. Работы выполнили в рамках программ «Пешком» и «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
«В этом году в Подмосковье появилось 580 дорожек, которые связывают объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта. В приоритете были тропинки, за которые граждане „проголосовали ногами“», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Больше всего троп благоустроили в Балашихе - 53, в Люберцах - 44, Щелкове - 35, а также это стало популярным в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Рузе, Электростали, Дмитрове, Подольске и Шаховской. Больше всего дворов привели в порядок в Одинцове - 29, в Орехово-Зуеве - 27, в Пушкино - 24, в Дмитрове - 20, а также в Павловском Посаде.
«Основная часть работ - обновление асфальтового покрытия, также устанавливали элементы малых архитектурных форм и детские игровые площадки», - добавила Аипова.
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