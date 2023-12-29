29 декабря 2023, 06:00

Почти 600 «народных троп» и более 440 дворов благоустроили в Подмосковье в этом году

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В этом году команда Главного управления содержания территорий помогла обустроить 580 «народных троп» и 440 дворовых территорий. Работы выполнили в рамках программ «Пешком» и «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

«В этом году в Подмосковье появилось 580 дорожек, которые связывают объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта. В приоритете были тропинки, за которые граждане „проголосовали ногами“», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Больше всего троп благоустроили в Балашихе - 53, в Люберцах - 44, Щелкове - 35, а также это стало популярным в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Рузе, Электростали, Дмитрове, Подольске и Шаховской. Больше всего дворов привели в порядок в Одинцове - 29, в Орехово-Зуеве - 27, в Пушкино - 24, в Дмитрове - 20, а также в Павловском Посаде.

«Основная часть работ - обновление асфальтового покрытия, также устанавливали элементы малых архитектурных форм и детские игровые площадки», - добавила Аипова.

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Благоустройство
29 декабря 2023, 04:00
Новый детский сад на 220 мест появится в Щелкове в конце 2024 года
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В Щелкове на улице Школьная продолжается строительство детского сада на 220 мест. Его откроют в декабре 2024 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет монолитные работы по возведению здания детского сада на уровне первого этажа здания», - уточнили в ведомстве.

В детском саду предусмотрели помещения для охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие зоны. Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.

На территории обустроят игровые площадки и зоны для занятий физкультурой, освещение. Ее озеленят и благоустроят. В дошкольном учреждении будут заниматься 11 групп детей от 1,5 до семи лет.

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Строительство Детские сады Щелково
29 декабря 2023, 02:00
Роботов научили украшать новогодние елки в МФТИ
Михаил Раскин
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В лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ автономных гуманоидных роботов задействовали в украшении новогодней ели. В процессе поучаствовали робот-футболист Стеллаж и робособака.

Сложной техникой управляют с помощью ноутбука. Успешность выполнения задачи зависит от проработки алгоритмов искусственного интеллекта.

«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит полностью самостоятельно. Есть специальная мировая лига для роботов-футболистов такого размера. В России это первый такой робот и создан он на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж. Он туда как раз помещается», - рассказал инженер лаборатории Федор Полещук.

Сотрудники учреждения научили четырехпалого робопса вставать на задние лапы. Такую задачу в других странах даже не ставили.

«Мы шутливо называем это - „режим суслика“. Наш робопес обучен полному циклу выполнения этой команды», - рассказала старший программист лаборатории Екатерина Чайковская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают искусственный интеллект.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы Искусственный интеллект Новый год
28 декабря 2023, 21:03
Химкинский парк «Эко-берег» к праздникам украсили золотой подсветкой
Дарья Московцева
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В Химках украсили к Новому году парках «Эко-берег». На входе засияла украшенная гроздьями голубых лампочек вывеска с символикой «Парков Подмосковья».

В оформлении использовали традиционную золотисто-серебряную гамму. Гирлянды засияли на аллеях парка, деревьях и ограждениях. Праздничную ель обвили рядами сияющих лампочек.

В парке обустроили детские площадки, скейт-парк, памп-трек и амфитеатр у воды с экотропами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Новый год Парки
28 декабря 2023, 20:59
Депутат Госдумы Колунов исполнил новогоднее желание подростка из Донецка
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Депутат Государственный Думы Сергей Колунов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».


«С большим удовольствием снял с „Елки желаний“ открытку, внутри которой оказалось желание 15-ти летнего жителя Донецка. Обязательно его исполню!» - заявил парламентарий.

Благотворительную акцию организовало организация для детей и молодежи «Движение первых». Исполнить желание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно на сайте елкажеланий.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле.

Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из Донецкой Народной Республики и Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Госдума РФ

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