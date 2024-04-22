Почти 600 доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года

«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это в максимально комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача - занимает не более 40 минут», - прокомментировал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Напомним, доноры сдают 450 миллилитров крови. После этого она делится на три компонента - эритроциты, тромбоциты и плазму. Так, один донор может помочь сразу нескольким пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости. В 2022 году в Москве зарегистрировали 123 654 новорожденных, а в области - 73 299.

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