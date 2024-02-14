Почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье за год

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, специалист помогает беременно записаться на прием, скрининг и консультации врачей, а также рассказывает о работе школы матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома.

«Важно, чтобы в период беременности женщина могла получать медицинскую помощь в комфортных условиях и имела возможность задать волнующие ее вопросы специалисту», - сказала она.

Помощника закрепляют за беременной в день постановки на учет.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке , а также через кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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