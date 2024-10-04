Почти 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января

«В этом году донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч - впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови. Нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь на безвозмездной основе», - сказала Болатаева.

Узнать больше о донорстве крови можно на портале «Доноры Подмосковья» - donormo.ru.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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