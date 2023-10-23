Почти 60 общественных пространств и парков Подмосковья благоустроят до конца года

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Он подчеркнул, что в этом году в программу благоустройства включили 30 крупных объектов. Уже завершились работы по организации фонтана на центральной площади Пущина, пешеходной зоны в Клину, берега Стахановского озера в Электрогорске и набережной Оки в Кашире.

«В рамках программы „Парки в лесу“ в Подольске открыли первую очередь „Дубровицкого леса“, в Истре „Шишкин лес“, в Электростали „Авангард“, в Домодедове лесопарк в деревне Гальчино, в Люберцах „Лесная опушка“», - перечислил министр.

Хайкин отметил, что также в этом году уже в работающих парках появились две крупные детские игровые площадки, два спортивных стадиона и три скейтпарка.

«В этом году продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом. У нас пять катков стационарных и три арендных. В этом году мы также делаем сезонную тюбинговую гору в Одинцове в парке „Малевич“», - рассказал глава министерства благоустройства.

Он добавил, что также завершились работы по благоустройству около 24 станций Московских центральных диаметров, еще девять объектов находятся на финальной стадии.

Рассказывая о планах, Михаил Хайкин подчеркнул, что в 2024 году в Подмосковье появятся 72 новых крупных объекта: 39 площадей, скверов и набережных, а также 123 новых парка, включая детские рекреационные зоны.

«Значимые объекты в 2024 году: сквер Громцева в Дзержинском, Центральная улица в Дубне, Советская площадь в Дмитрове, Лесной бульвар в Протвине, „Аллея славы“ в Луховицах, а также Волоколамск, Сергиево Посад, Краснознаменск», - перечислил он.

Крупные парки появятся в Коломне, Дедовске, Лобне, Жуковском, Подольске, Люберцах, Луховицах и Коломне. По прогнозу до 2026 года количество природных зон отдыха в Подмосковье увеличится до 223, а количество посетителей до 70 миллионов.

Министр Хайкин напомнил, что Подмосковье несколько лет подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас министерство благоустройства готовит необходимые материалы для отправки в Минстрой и получения результатов по итогам 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство парков и лесных территорий позволило привлечь туда большее количество посетителей. Он добавил, что изменение в лучшую сторону мест отдыха встречает благодарность среди жителей и гостей региона. Поэтому эту программу необходимо продолжать, а также разработать план круглогодичных мероприятий для посетителей парков.