Почти 6 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в июле

Чаще всего детям давали имена Александр и София, а также Михаил, Артем, Максим, Анна и Василиса. Среди редких - Трофим, Иосиф и Гавриил, а также Златослава, Божена и Яролика.

«В июле в Подмосковье зарегистрировали рождение почти шести тысяч детей. Все чаще при регистрации рождения родители используют суперсервис „Рождение ребенка“ на госуслугах, который позволяет оформить документы без посещения ЗАГС», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Родители, которые зарегистрировали новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!», где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.

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