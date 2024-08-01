01 августа 2024, 11:27

Почти 6 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в июле

Министерство социального развития Подмосковья
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Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Подмосковье в июле. За месяц в регионе зарегистрировали почти шесть тысяч детей. о чем сообщили в Минсоцразвития Московской области.

Чаще всего детям давали имена Александр и София, а также Михаил, Артем, Максим, Анна и Василиса. Среди редких - Трофим, Иосиф и Гавриил, а также Златослава, Божена и Яролика.

«В июле в Подмосковье зарегистрировали рождение почти шести тысяч детей. Все чаще при регистрации рождения родители используют суперсервис „Рождение ребенка“ на госуслугах, который позволяет оформить документы без посещения ЗАГС», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Родители, которые зарегистрировали новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!», где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.

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01 августа 2024, 12:47
Более 40 педагогов из Балашихи наградят за подготовку стобалльников
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В этом году 43 педагога из Балашихи помогли выпускникам набрать 100 баллов на ЕГЭ. За проделанную работу учителя получат денежные выплаты от правительства Подмосковья.

Учитель русского языка и литературы из гимназии № 3 Татьяна Батурина подготовила четырех ребят, набравших 100 баллов на госэкзаменах. Один ее выпускник стал мультибалльником по двум предметам - русскому языку и литературе. Ее коллега из школы № 7 Ирина Шупикова также подготовила одного мультибалльника.

Учителя русского языка и литературы из школы № 3 Елена Калиниченко и Елена Мухина, Ирина Набатчикова, Людмила Жирякова из Балашихинского лицея выпустили по два стобалльника. Их коллега из школы № 5 Екатерина Абуздина - еще троих. Также четверо воспитанников учителя химии из Балашихинского лицея Елены Ковалевич получили 100 балов.

За высокие результаты педагоги по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева получат единовременную выплату - 150 тысяч рублей.

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ЕГЭ Учителя Балашиха
01 августа 2024, 12:42
Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменят в августе
Медиасток.рф
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Расписание некоторых поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 31 июля. Это связано с работами на строящихся станциях Петровско-Разумовская и Можайск.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на станции Петровско-Разумовская продолжат строительство надземного перехода. Работы будут проводить с 31 июля по 2 августа, с 5 по 9, с 12 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 августа. Из-за этого изменится расписание некоторых поездов и аэроэкспрессов.

Технологические окна назначили на станции Можайск 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15 августа с 13:20 до 15:30. Это также отразится на графике движения транспорта.

Пассажиры могут подробнее узнать об изменениях на вокзалах и остановках, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
01 августа 2024, 12:42
Оздоровительные центры Подольска приняли более 1600 детей с начала лета
Пресс-служба администрации
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Более полутора тысяч детей отдохнули в Подольске за два летних месяца. Детей развлекали в оздоровительных центрах и лагерях с дневным пребыванием.

Часть детей отправилась в комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминске. Это подольские ребята из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи отцы защищают Родину в зоне специальной военной операции.

Также почти 150 человек получили бесплатные путевки в «Золотой колос» на берегу Черного моря. Более трех тысяч младших школьников посещали лагеря с дневным пребыванием. Они работают на базе общеобразовательных организаций. А старшие ребята продолжают трудиться в бригадах округа.

Кроме того, накануне в Подольске отметили 65-летие со дня основания детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». Поздравили учреждение сотрудники комитета по делам молодежи округа.

Юбилей отметили торжественной линейкой, танцевальным флешмобом, пенной вечеринкой и дискотекой. Для детей провели ярмарку, интерактивные игры, конкурсы и танцы. Каждый мог угоститься сахарной ватой, мороженым и блинами с чаем.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дети Детские лагеря
01 августа 2024, 12:34
Гала-матч между командами Овечкина и Фетисова пройдет в Мытищах 10 августа
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Гала-матч легенд хоккея пройдет на «Арене Мытищи» и соберет ярких представителей отечественного хоккея. Игра состоится 10 августа в рамках финала VI Кубка Александра Овечкина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

За команду Александра Овечкина будут играть звезды НХЛ и КХЛ: Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие.

Против спортсменов выступит команда Вячеслава Фетисова в составе Ильи Ковальчука, Валерия Каменского, Алексея Касатонова, Виталия Прохорова, Алексея Морозова, Вячеслава Буцаева, Алексея Терещенко, Евгения Артюхина и других.

В этот день также пройдут заключительные игры VI Кубка Овечкина и церемония награждения победителей детского турнира. Александр Овечкин вручит переходящий кубок. С 10:00 на «Арене Мытищи» для гостей также пройдут игровые активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Хоккей

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