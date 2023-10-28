Почти 6 тысяч мальков рыбы выпустили в Голубое озеро в Луховицах

Общественный активист Альберт Гавриличев подчеркнул, что наличие рыбы в водоеме показывает его чистоту.

«Наличие вот этих сиговых, ценных пород - чир и пелядь - показывает чистоту водоема, чистоту его воды. Это первый показатель. Будем работать дальше», - указал Альберт Гавриличев.

Экологическая акция нацелена на оздоровление водоема. Седьмое Голубое озеро пользуется большой популярностью как у жителей округа, так и у гостей. Инициатором зарыбления выступил глава Луховиц Сергей Тимохин при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

«Рыба имеет два свойства. С одной стороны, это удовольствие для рыбаков. С другой - она убирает лишнюю траву, делает водоем более чистым. И сегодня мы с партией „Единая Россия“, с нашими активистами провели серьезное мероприятие. В этом году мы еще продолжим, привезем карпа и карася», - поделился Сергей Тимохин.

Отметим, что выпущенные в озеро рыбы неприхотливы, быстро растут и уже в скором времени начнут работать над оздоровлением водоема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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