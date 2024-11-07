Почти 54 тысячи человек стали донорами в Подмосковье в 2024 году

Благоустройство сквера в Ногинске идет по графику. Строители приступили к подготовке пешеходной зоны с остановками общественного транспорта. Все работы в сквере Ногина должны завершится 30 ноября.

Благоустройство общественного пространства в центре Ногинска началось в октябре. Были демонтированы старые конструкции, малые архитектурные формы. Сейчас строители приступили к укладке плитки и установке бордюров. До конца недели планируется открыть пешеходную зону, где располагаются места остановки маршрутного транспорта.

Позже строители приступят к высадке кустарников и деревьев, обновят клумбы перед памятником Виктора Ногину. Местонахождение памятника революционера и политического деятеля останется прежним. По периметру и внутри сквера будут установлены 27 опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», чтобы жители и гости Богородского округа чувствовали себя комфортно и безопасно. Здесь установят дополнительно скамейки и урны. Работы планируется завершить в срок до 30 ноября.

Все работы и проект благоустройства сквера обсуждались и находится под контролем местных жителей. В конце мая прошли общественные обсуждения в очном формате. В ходе открытого заседания поступили предложения и замечания по проекту, которые были учтены при проведении работ..

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».