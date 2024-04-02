Почти 54 тысячи банок и бутылок сдали в экопункт на Пристанционной улице в Ступине

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Всего в Подмосковье работает 567 экопунктов, куда можно сдать ПЭТ-бутылки или алюминиевые банки. В Ступине таких устройств пять.

Собранные материалы отправят на переработку, а из вторичных ресурсов изготовят тару, упаковку, одежду, мебель и стройматериалы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».