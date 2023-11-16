16 ноября 2023, 12:24

Почти 500 жителей Москвы и Подмосковья побывают на Рождественском балу в декабре

Министерство культуры и туризма МО
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Ежегодный Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых. В нем примут участие около 500 жителей Москвы и Подмосковья, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На мероприятии запланированы детское и взрослое отделения, выступления воспитанников частной школы «Ретро», бальная и джазовая программы. Для гостей выступит солист Большого театра баритон Анджей Белецкий.

«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых рождественских и новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», - отметил Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста из Объединения рода Романовых.

Организаторы мероприятия - Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Павел Кундиус. Событие проводится при поддержке Минкультуры Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Фестивали
16 ноября 2023, 13:09
Решение о недостроенном детском саде № 8 в Лобне примут до конца года
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Решение по недостроенную корпусу детского сада № 8 «Золотой петушок» в Лобне примут до конца этого года. Об этом глава городского округа Игорь Демешко рассказала на онлайн-совещании губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Речь шла об исполнении наказов местных жителей.

«Застройщик, который должен был завершить работы, оставил строение на этапе готовности в 40%. Здание стояло несколько лет. Теперь для того, чтобы приступить к достройке, необходимо комплексное инструментальное обследование. По его результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе корпуса. До конца года проведем эти работы», - написал Демешко в Telegram-канале.

Также между катком и Дворцом спорта появится бассейн. Он станет доступным тысячам местных жителей. По согласованию с губернатором, проект объекта должны подготовить в следующем году, а строительные работы начать в 2025 году.

Кроме того, после обращения настоятеля отца Михаила в храме Спаса Нерукотворного в Киове появилось электричество.

Также жители Лобни просили установить раздевалки в парке Киово для удобства артистов и спортсменов. Согласно готовому проекту благоустройства, в общественной зоне появятся теплые раздевалки с санузлами и душем и павильон для проведения разного рода активностей, например, мастер-классы. Сейчас в парке устанавливают мобильных точки для торговли.

Дополнительное освещение оборудуют на отрезке пути от ж/д станции «Депо» до Свободного проезда.

«Одним из важных вопросов, волнующих практически каждого жителя нашего города, является реконструкция станции „Лобня“. Он стоит на личном контроле губернатора», - заявил глава муниципалитета.

Проект подготовят до конца года, а строительно-монтажные работы завершат к четвертому кварталу 2025-го.

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Лобня
16 ноября 2023, 12:48
Выставка акварели Ольги Бор открылась в художественной галерее Лобни
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В художественной галерее имени Коробкова в Лобне открылась выставка акварели художницы Ольги Бор. Она начинала как художник-монументалист, занималась настенной росписью, мозаикой, работала в технике фрески. В 2017 году, когда Ольга уже была зрелым художником, в ее творчестве появилась акварель.

«Был эпизод такой достаточно смешной, но значимый. Поправив розочку одной своей студентки, я решила, что мне надо написать свою розочку. И здесь есть эта розочка, которую, собственно говоря, я для себя написала. И мне понравилось», - сообщила Бор.

Ольга преподавала в университете имени Строганова, а затем организовала свою студию живописи и рисунка. За 30 лет она выпустила несколько сотен учеников. Экспозиция в художественной галерее Лобни стала первой персональной выставкой Ольги Бор в России.

«Каждый художник, конечно, по-своему интересен, но этот художник меня, конечно, поразил своей манерой. Восхитительный рисовальщик», - заявил директор галереи Константин Буйко.

В ноябре Ольга Бор проведет в Лобне мастер-классы по портрету и модели. А увидеть работы художника, который считает жизнь без кисточки невозможной, жители Лобни могут до 10 декабря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Художники
16 ноября 2023, 12:42
Жители Воскресенска собрали 3 тонны макулатуры за месяц
Unsplash
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Воскресенск присоединился к всероссийскому эко-марафону по сбору макулатуры. За месяц жители городского округа собрали три тонны старых газет, тетрадок, коробок и упаковочной бумаги, которые направят в переработку.

Эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево» проводится при поддержке Министерства экологии и природопользования. К участию пригласили общественные организации, школы, детские сады и неравнодушных жителей.

«Акция пользуется спросом. Каждый год ее проводим. В настоящее время мы собрали три тонны макулатуры и хотим поблагодарить всех жителей за участие в акции», - говорит начальник отдела по работе с молодежью администрации Воскресенска Екатерина Чернышова.

Самыми активными марафонцами оказались сотрудники Центра культуры и творчества «Истоки», а также педагоги и учащиеся лицея имени Стрельцова.

Следующую экологическую акцию планируют организовать весной, но начинать собирать макулатуру можно уже сегодня.

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Воскресенск
16 ноября 2023, 12:37
Новые стандарты. Андрей Воробьев рассказал о второй жизни поликлиники в Молодежном после ремонта
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Поликлинику в городском округе Молодежный обновили в прошлом году, чтобы привести к единому подмосковному стандарту, а в апреле в ней появился новый кабинет УЗИ с современным оснащением. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что благодаря ремонту появились и комфортные зоны ожидания.

Поликлинику построили в далеком 1963 году, а в 2022-м ее преобразили, отремонтировав фасад, крышу, инженерные системы и внутреннюю отделку.

«Важная локация для всех жителей Молодежного - поликлиника. Она единственная в городском округе. И тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить на соседние территории за медицинской помощью», - подчеркнул глава Подмосковья.

Вместе с тем поликлиника получила передовое медицинское оборудование. Например, дентальный рентген с визиографом, аппарат для суточного мониторинга артериального давления и не только.

Обустроили кабинеты физиотерапии и массажа, появились процедурное и прививочное помещения, работает дневной стационар.

Пациенты, по ее словам, приезжают и из Вереи, и из Наро-Фоминска. Поликлиника обслуживает свыше двух тысяч взрослых и 628 детей.

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Еще одно важное изменение - здесь создали безбарьерную среду для малоподвижных пациентов. Есть фильтр-бокс для приема инфекционных больных, рентген-кабинет, физиокабинет, соляная комната.

Заведующая поликлиникой, врач-педиатр Светлана Соболева поделилась, что медицинский центр изменился и внешне, и внутренне.

«Появились новые кабинеты, отдельно выделили дневной стационар - две комфортабельные палаты с кондиционерами. Также теперь у нас есть галокамера, которая пользуется большой популярностью у жителей. Потому что не так давно многие перенесли ковид, а при реабилитации соляная комната очень помогает», - подчеркнула она.

Благодаря ремонту появилась колясочная зона под крышей, обособили детское отделение.

Андрей Воробьев Поликлиники Медицина Молодежный Ремонтные работы

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