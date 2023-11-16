Почти 500 жителей Москвы и Подмосковья побывают на Рождественском балу в декабре
Ежегодный Рождественский бал состоится 24 декабря в усадьбе Охотниковых. В нем примут участие около 500 жителей Москвы и Подмосковья, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии запланированы детское и взрослое отделения, выступления воспитанников частной школы «Ретро», бальная и джазовая программы. Для гостей выступит солист Большого театра баритон Анджей Белецкий.
«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых рождественских и новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», - отметил Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста из Объединения рода Романовых.
Организаторы мероприятия - Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Павел Кундиус. Событие проводится при поддержке Минкультуры Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».