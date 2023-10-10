Почти 500 выездных совещаний администраций прошло в Подмосковье с начала года

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Выездные администрации позволяют жителям округов получить компетентные консультации из первых рук. Так, в Шатуре во время выездов в работу приняли 409 обращений, часть из которых решили сразу. Например, в подъезде жилого дома в поселке Черусти установили пандус для инвалида-колясочника.

«Выездная администрация помогает главам и заместителям видеть истинное положение дел не из окон кабинета, слушать жителей в прямом диалоге и решать множество вопросов сразу на месте», - отметила министр территориальной политики Елена Ковалева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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