Почти 500 тысяч жителей Подмосковья подключились к опросу по благоустройству с 15 марта

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 миллиона человек. 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Выбор можно сделать до 30 апреля на сайте.

«В январе Владимир Путин продлил программу „Формирование комфортной городской среды“ до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование», - добавил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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