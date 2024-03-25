«Почти 500 тысяч платежей». Андрей Воробьев поблагодарил бизнес и волонтеров за помощь пострадавшим в Crocus City Hall

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Глава региона обратил отдельное внимание, что 24 марта на акцию памяти у стен «Крокуса» пришли около 30 тысяч человек.

«Вместе с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ запустили сбор пожертвований для семей погибших и пострадавших», - указал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что на данный момент на счет поступило порядка 500 тысяч платежей.

«Всего на счет пришло почти 500 тысяч платежей. Это показатель того, как много людей и компаний хотят помочь. Спасибо каждому!» - подытожил Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о ходе и сроках поисковых работ в Crocus City Hall.

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