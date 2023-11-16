Почти 500 народных троп убрали на железной дороге в Москве и Подмосковье с начала года

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Московском регионе ликвидировали 496 незаконных переходов. Из них 211 - на Ярославском направлении МЖД, 178 - на Казанском, 69 - на Горьковском и 38 - на Курском. Повреждения ограждений устранили на 26 станциях.

Нарушение правил перехода через железную дорогу остается самой частой причиной травмирования пассажиров. Для предотвращения несчастных случаев в регионе устанавливают ограждения и высаживают колючие кустарники на месте народных троп. Так, с начала года на ж/д инфраструктуре появилось свыше четыре тысяч труднопроходимых растений.

Пассажиров призывают не нарушать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и переходить пути только в обустроенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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