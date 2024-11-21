Почти 500 народных троп благоустроили в Подмосковье с января

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, работы провели в 44 округах. В первую очередь тропы благоустроили на маршрутах, которые соединяют социальные объекты. Это свыше 280 дорожек, ведущих к школам, детским садам, колледжам и вузам.

«Также новые маршруты ведут к автобусным остановкам, железнодорожным станциям и учреждениям культуры. В планах на 2025 год благоустроить порядка 450 новых пешеходных коммуникаций» - сказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Больше всего работ провели в Электростали, где обустроили 44 тропинки. Еще 37 облагородили в Клину и 32 - в Одинцове.

Программа «Пешком» направлена на улучшение передвижения в местах с высокой проходимостью и сокращение пути до социальных объектов.