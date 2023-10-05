Почти 500 человек переедут из аварийного жилья в новые дома в Пущине
В микрорайоне Д в Пущине продолжается строительство домов для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас на объектах завершили монолитные работы.
«На объектах порядка 100 рабочих и три единицы спецтехники, ведутся кровельные работы, кладка наружных и внутренних стен, устройство наружных инженерных сетей, внутри выполняется штукатурка стен, рабочие приступают к монтажу оконных блоков», - сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В комфортабельные квартиры переедут 483 человека. Это люди, которые сейчас проживают в аварийных домах в микрорайоне В.
Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца текущего года.
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