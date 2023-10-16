Почти 50 ярмарок провели в Подмосковье за неделю
Сельскохозяйственные ярмарки прошли в 28 городских округах Подмосковья на прошлой неделе. До конца октября проведут еще 150.
«За прошедшую неделю в Подмосковье провели 50 ярмарок. Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелкове, Истре, Одинцове и Волоколамске», - сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Почти все ярмарки посвятили сбору урожая. Жителям предложили большое разнообразие фруктов и овощей, выращенных как в Подмосковье, так и в других регионах страны.
До конца октября в Московской области проведут еще около 150 ярмарок. Полный список мероприятий можно увидеть на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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