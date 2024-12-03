Почти 50 учреждений соцзащиты отремонтируют в Подмосковье за 2 года

С Брынцаловым на объекте побывали заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов и глава округа Филипп Науменко. В начале встречи Брынцалов озвучил планы на ближайшие годы: капитальный ремонт планируют провести в 47 учреждениях социальной защиты региона в период с 2025 по 2026 год. По его словам, «Родничок» входит в этот список, а на 2025 год на эти цели выделят более 1,5 миллиарда рублей. Он отметил, что данному проекту уделяют большое внимание, подчеркивая необходимость создания комфортных условий для социально незащищенных граждан.

Представитель генподрядной организации Олег Оськин сообщил, что на сегодняшний день завершены работы по замене кровли, гидроизоляции и утеплению фундамента, а также осуществлены демонтаж и строительство новых перегородок. Внутри здания продолжаются штукатурные работы, установка стяжек и замена системы отопления. Оськин подчеркнул, что график их выполнения соблюдается, а завершение проекта намечено на конец апреля 2025 года.

Пока здание представляет собой голые кирпичные стены, довольно сложно представить, как оно будет выглядеть уже в следующем году. Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», в который входит «Родничок», Ольга Садилова продемонстрировала фотографии дизайн-проекта и рассказала о наиболее ожидаемых изменениях.

Она заявила, что в обновленном центре будет доступен бассейн, а каждое помещение будет предназначено для работы специалистов, что ранее не практиковалось. Раньше в одной комнате работали несколько специалистов, что создавало определенные неудобства.