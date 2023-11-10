Почти 50 тысяч человек приняли участие в акции «Ночь искусств» в Подмосковье

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в этом году акция прошла под девизом «Россия объединяет».

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, для гостей подготовили специальные программы, экскурсии и концерты, а также викторины и мастер-классы. Музея региона посетили около 39 тысяч человек.

«Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более пяти тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысячи человек», - рассказала она.

Самыми популярными событиями «Ночи искусств» стали концерт доцента Московской консерватории Анастасии Гамалей-Воскресенской в музее «Новый Иерусалим», концерт «Под небом Парижа» ансамбля Art-Collage в музее-заповеднике Чайковского, а также спектакль «История Феликса. Я убил Распутина!» в Серпуховском историко-художественном музее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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