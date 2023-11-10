10 ноября 2023, 15:18

Почти 50 тысяч человек приняли участие в акции «Ночь искусств» в Подмосковье

Министерство культуры и туризма МО
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Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в музеях, библиотеках и Домах культуры Подмосковья. Их посетили около 50 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в этом году акция прошла под девизом «Россия объединяет».

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, для гостей подготовили специальные программы, экскурсии и концерты, а также викторины и мастер-классы. Музея региона посетили около 39 тысяч человек.

«Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более пяти тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысячи человек», - рассказала она.

Самыми популярными событиями «Ночи искусств» стали концерт доцента Московской консерватории Анастасии Гамалей-Воскресенской в музее «Новый Иерусалим», концерт «Под небом Парижа» ансамбля Art-Collage в музее-заповеднике Чайковского, а также спектакль «История Феликса. Я убил Распутина!» в Серпуховском историко-художественном музее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Общественные акции
10 ноября 2023, 15:28
Личные вещи семьи Ленина представили на выставке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Министерство культуры и туризма МО
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Новая выставка «Простые вещи» открылась в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Гости могут увидеть вещи, которыми пользовалась семья Владимира Ленина. Мероприятие продлится до 31 декабря.

Эта уникальная экспозиция предоставляет посетителям возможность увидеть не только посуду, которой пользовалась семья Владимира Ленина, но и посмотреть записную книгу домработницы, в которой отражены расходы на продукты питания за 1934 год. Записи в этой книге предоставляют почти полное представление о том, из каких продуктов состоял рацион семьи и позволяют проследить динамику цен в то время.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с планом квартиры Ульяновых в Кремле, а также посмотреть содержание комода и письменного стола Н. К. Крупской, а также личные вещи сестры Ленина - М. И. Ульяновой. Все эти предметы, которые окружали членов семьи Владимира Ильича, свидетельствуют о высоком социальном статусе их хозяев.

Среди них можно увидеть такие предметы, как произведенные на экспорт нитки Leningradtextil, металлический нумератор и английскую машинку для стрижки волос KOH-I-NOOR от фирмы S.Pearson&Co, а также радио-наушники и многое другое.

Выставка представляет фондовые предметы из коллекции музея-заповедника, которые относятся к 1920-м годам двадцатого века. В это время молодое советское государство активно проводило «борьбу за новый быт», затрагивающую все сферы повседневной жизни.

Идея заключалась в том, чтобы быт не стал основой гражданского интереса и не определял смысл жизни людей. Однако к концу 1920-х годов стало ясно, что задача перестройки быта на коллективных принципах в соответствии с коммунистической идеологией оказалась нереализуемой утопией.

Все подробности о выставке можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Выставки
10 ноября 2023, 15:19
Александра Борискина из Лобни поздравили с победой на конкурсе «Народный тренер года»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тренер по айкидо Александр Борискин из Лобни стал победителем конкурса «Народный тренер года». Его поддержали большинство жителей округа на онлайн-голосовании. Представители администрации Лобни поздравили спортсмена с победой.

Голосование проходило в Telegram-канале комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Лобня. Конкурс «Народный тренер года» уже стал традиционным, его проводят каждый год.

«Поздравляю Александра со справедливой победой и желаю дальнейших успехов ему и его воспитанникам!» - написал в Telegram-канале заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Отметим, что Александр Борискин имеет второй дан по айкидо и преподает в клубе «Айкикай Лобня». Он также работает инструктором в нескольких спортивных залах, тренируя детей и взрослых.

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Спортсмены Лобня
10 ноября 2023, 15:05
Минэкологии Подмосковья поддержало увеличение штрафов за незаконное использование недр и вод
Минэкологии МО.
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Минэкологии Московской области поддержало законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях России. Он предусматривает увеличение наказаний в двух сферах — недропользовании и водопользовании.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что законопроект предполагает увеличение штрафов для физических лиц, которые занимаются добычей ископаемых без оформления необходимых документов.

На сегодняшний день за такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей. Однако эти суммы несоизмеримы с ущербом от незаконной деятельности, который может достигать сотни тысяч рублей.

Тихон Фирсов подчеркнул, что с начала 2023 года в Московской области выявили 14 нарушений в сфере природопользования. Ущерб от них превысил сумму в два миллиарда рублей. В настоящее время Минэкологии продолжает вести работу по возмещению штрафов, однако без ужесточения штрафных санкций не обойтись.

Не лучше ситуация обстоит и в сфере водопользования. Суммы штрафов не могут покрыть ущерб, нанесенный в результате допущенных нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он добавил, что при их создании будут соблюдены все экологические нормы.

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Штрафы Экология
10 ноября 2023, 15:02
Капитальный ремонт 35 больниц и поликлиник Подмосковья проведут в 2024 году
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Еще 35 поликлиник и стационаров отремонтируют и приведут к единому стандарту в Подмосковье. Планы на 2024 год озвучили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на капитальный ремонт медицинских объектов в Подмосковье планируется направить 14,4 миллиарда рублей. На эти средства приведут в порядок 27 поликлиник, семь стационаров и одно учреждение материнства и детства.

Кроме этого, на 2024 год запланирован текущий ремонт еще 87 объектов здравоохранения. На это направят миллиард рублей. В регионе обновят 27 фельдшерских пунктов, 16 станций и постов скорой помощи, 10 амбулаторий, семь стационаров, один диспансер и один офис врача общей практики.

«Мы продолжим масштабную программу по модернизации здравоохранения. Меняется подход к оказанию медицинской помощи, внедряется новый стандарт поликлиник. Также, строим новые учреждения, закупаем оборудование, привлекаем в регион медиков. Главное, что все значимые положительные преобразования видят наши жители», - добавил Игорь Брынцалов.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Мособлдума Ремонтные работы

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