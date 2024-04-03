Почти 50 подъездов отремонтируют в Коломне в 2024 году

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По словам заместителя главы городского округа Дмитрия Ходасевича, главная задача программы - не только привести подъезды в надлежащий вид, но и учесть пожелания жильцов.

«Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте. Они сами решают, какие новшества применить в ремонте подъезда, сами определяли дизайн и концепцию», - рассказал Ходасевич.

В администрации добавили, что за семилетний срок на территории муниципалитета уже отремонтировали более двух с половиной тысяч подъездов.

В программе могут поучаствовать все желающие. Собственники жилья сами определяют предельную стоимость работ, а также выбирают уникальное оформление своего подъезда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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