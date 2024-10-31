Почти 50 подъездов отремонтировали в Мытищах в 2024 году

Отчет о ремонте подъездов многоквартирных домов городского округа Мытищи обсудили на еженедельном оперативном совещании главы округа.

Около 1334 многоквартирных домов расположено в Мытищах. Программа по ремонту «Мой подъезд» создана в 2017 году для того, чтобы привести каждый подъезд в нормативный порядок.

Принять участие в программе можно добровольно и по решению общего собрания собственников квартир домов. Жители, проявившие активность, смогут выбрать дизайн своего подъезда, проконтролировать текущие работы и принять итог ремонта.

Адреса многоквартирных домов, в которых проведут ремонты подъездов, выбраны с учетом проведенных ранее или запланированных работ.

«Инициатива и активность жителей помогут улучшить условия жизни и создать комфорт для себя и своих соседей», - отметила в завершение отчета глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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