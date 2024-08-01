Почти 50 лесных пожаров потушили в подмосковных лесах с апреля

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с апреля профильные службы перевели в режим повышенной готовности, а диспетчерская служба стала работать круглосуточно. Благодаря таким мерам средняя площадь пожаров на момент ликвидации составляет 0,75 гектара.

«На сегодняшний день количество и общая площадь ликвидированных возгораний меньше на 82 пожара и на 101,95 гектара в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - отметил глава ведомства Евгений Агулов.

За пожароопасный сезон в Подмосковье не допустили ни одной чрезвычайной ситуации, не пострадал ни один населенный пункт и объект экономики. К работам привлекли 634 специалиста и 30 машин.

По словам Евгения Агулова, пик горимости в этом году пришелся на май. За этот месяц в Подмосковье потушили 31 возгорание на площадь 25,83 гектара. Чаще всего причиной становилось нарушение правил безопасности и пал травы.

Больше всего пожаров в этом сезоне выявили в Ногинском лесничестве, это 13 случаев. Еще восемь потушили в Виноградовском, шесть - в Московском учебно-опытном, пять - в Луховицком и четыре - в Орехово-Зуевском.

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