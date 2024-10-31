31 октября 2024, 08:52

Почти 50 домов газифицировали в селе Нижнее Хорошово

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Догазификация по президентской программе продолжается в Коломне. Накануне еще несколько домов подключили к ресурсу в селе Нижнее Хорошово.

Голубое топливо появилось в доме на Садовой улице. Специалисты «Мособлгаза» подключили газ по программе социальной газификации.

Все чаще жители Подмосковья принимают решение жить в частном доме. В том числе благодаря преимуществам этой президентской программы.

В ее рамках газ к участку подводят бесплатно. За время действия программы в селе Нижнее Хорошово к газу подключили 48 частных домов.

Отметим, что всего в городском округе Коломна догазифицировали уже более двух тысяч домовладений. Подробная информация о программе есть на сайте.

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Коломна Газ
31 октября 2024, 10:05
Пловцы из Ленинского округа выиграли 9 медалей на чемпионате ЦФО
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию проходили в Москве. Воспитанники центра «Дельфин» выступили на соревнованиях очень успешно, завоевав места на пьедестале почета.

Более 100 сильнейших пловцов боролись за победу. Спортсмены из Ленинского округа выступали в составе сборной Подмосковья.

Виктория Таранникова пополнила свою копилку шестью медалями разного достоинства: бронзовыми - на дистанции 50 метров брассом, 100 и 200 метров в комплексном плавании, а также в женской комбинированной эстафете, серебряной - на 200 метрах брассом, золотой - на дистанции 100 метров брассом.

Евгений Рылов быстрее всех проплыл 100 метров на спине. Иван Гирев показал второй результат на дистанции 200 метров вольным стилем. Александр Санин занял третье место на дистанции 200 метров кролем на груди.

Теперь Виктории Таранниковой, Ивану Гиреву и Евгению Рылову предстоит побороться за медали чемпионата России на короткой воде, которые пройдет в Санкт-Петербурге 21 ноября.

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Спортсмены Ленинский округ
31 октября 2024, 09:56
Более 50 тысяч обращений жителей отработали в Ленинском округе в 2024 году
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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За девять месяцев текущего года отработаны в Центре управления регионом 45237 сообщений от жителей. Посредством системы «Инцидент менеджмент» рассмотрены 8690 обращений.

Центр управления регионом обеспечивает эффективную коммуникацию власти с жителями округа. Большинство отработанных обращений касалось дорог и общественного транспорта, благоустройства, отопления, социальной сферы и экологии. Некоторые вопросы, такие как работа общественного транспорта, вывоз мусора, уборка и ремонт дорог, специалисты решают в течение восьми дней или даже быстрее. Трудоемкие проблемы требуют более длительного времени.

Жители муниципалитета могут обратиться с предложениями или жалобами через несколько платформ. В их числе система «Инцидент-менеджмент», портал «Добродел» и отдел обращений граждан администрации. Также можно записаться к главе округа, его заместителям и депутатам окружного совета на личные приемы, которые проводятся постоянно.

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов отметил, что развитие открытого и честного диалога с жителями является одним из главных приоритетов для властей Ленинского округа.

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ЖКХ Депутаты Ленинский округ
31 октября 2024, 09:12
Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Щелкове
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В пункте сбора гуманитарной помощи в Щелкове прошло награждение активных добровольцев округа. Волонтеров отметил глава муниципалитета.

Награждение приурочили ко Дню добровольца Московской области. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил награды Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой.

«Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником!» - сказал Андрей Булгаков.

Отметим, что именно в этот пункт жители приносят гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев и бойцов СВО. Волонтеры сортируют вещи, упаковывают их, а также помогают доставлять грузы. Здесь же плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Награды Волонтеры Щелково
31 октября 2024, 09:06
Памп-трек открыли в парке Мира в Коломне
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Площадка для занятий для спортсменов-экстремалов появилась в Коломне. В парке Мира открыли памп-трек.

Здесь будут заниматься ребята из секции «Беговел Коломна». Новую велотрассу построили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ее протяженность составляет 142 метра, общая площадь - более 900 квадратных метров. Покрытие сделано из песчаного асфальтобетона с декоративной разметкой.

Такое покрытие позволит тренироваться даже в сырую погоду. Первые спортсмены уже оценили качество новой площадки.

Отметим, что накануне парк Мира реконструировали. Здесь разместили арт-объекты, детские площадки, скейт-парк, спортивные дорожки, зону для выгула собак.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Парки

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