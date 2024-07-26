Почти 5 тысяч ипотечных сделок с новостройками провели в Подмосковье за месяц

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в квартире, проверить отсутствие задолженностей по оплате ЖКУ, сменить замки, а также оформить налоговый вычет. Помимо этого, важно открыть лицевой счет, заключить договор с управляющей и энергосбытовой компанией, а также с поставщиками газа и воды.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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