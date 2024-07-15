Почти 5 тысяч человек проверили здоровье на акциях в парках Подмосковья с начала лета
Почти пять тысяч жителей Подмосковье проверили свое здоровье в парках с начала лета. Очередная акция состоялась в минувшие выходные — осмотр врача прошли 540 человек.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, в выходные акция прошла в 33 парках в Дубне, Егорьевске, Серпухове и других муниципалитетах. При необходимости пациентов направили на дополнительное обследование.
«Мы проводим акцию „Проверь свое здоровье в парке“ уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.
Результаты обследований присылают жителя в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.
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