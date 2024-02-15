Почти 5 тысяч человек посетили лесопарк «Шишкин лес» в Истре за неделю

Парк всячески обустроен для комфортного времяпровождения и отдыха посетителей. Там есть лыжная трасса, игровые площадки и спортивные зоны и кафе. Все желающие могут взять в прокат спортивный инвентарь.

В ведомстве уточнили, что всего за неделю в парках и лесопарках Московской области побывали 1,2 миллиона посетителей. Это на 324 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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