Почти 5 миллионов жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг»

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В Минэнерго Подмосковья рассказали, что на карте отображено более 54 тысяч многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Сервис запустили в 2023 году. С его помощью граждане могут получить информацию о номерах и названии управляющей компании, номерах поставщиков ресурсов, датах отключения горячего водоснабжения в летний период, а также датах отключения и включения отопления.

Помимо этого, на сайте предоставлена информация о датах проведения технического обслуживания газового оборудования и номера телефонов специализированной организации, которая будет его проводить.

Для получения информации жителям Московской области необходимо перейти по ссылке. Также на сайте существует опция подписки на «Карту коммунальных услуг». С начала работы сервиса функцией воспользовались 5,5 тысячи человек. Все подписавшие регулярно получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения.

Еще одна крайне полезная функция карты - возможность оформить обращение в администрацию в случае предоставления некачественных услуг. Жители могут отправить заявку на карточке дома, ответ поступит в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация услуг в Подмосковье позволила в несколько раз сократить количество визитов в МФЦ.

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