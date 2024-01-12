Почти 5 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье в праздники

Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев. Сигналы о происшествиях поступали из Солнечногорска, Химок, Электростали, Талдома, Балашихи, Наро-Фоминска, Воскресенска.

Глава кажлого городского округа опубликует отчет в социальных сетях.

Сложная ситуация с отоплением образовалась в Солнечногорске. Решения оперативно удалось найти в короткие сроки.

Химки «В Талдоме был прорыв магистрали. Ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить серьезную аварию, которая принесла неудобства, но вместе с тем не оставила без тепла», - сказал Андрей Воробьев.

Талдом Ранее Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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«Дорогие жители! Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах. По понятным нам причинам в зоне особого внимания - Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и на других территориях, откуда приходило много ваших сигналов», - подчеркнул глава Подмосковья.

Солнечногорск В Химках 10 января серьезная авария произошла на магистральном трубопроводе.

«Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны вам, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», - сообщил губернатор.

Подольск «Мы смогли оперативно забрать у нерадивого собственника котельную и немедленно приступили к ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников. Завершили это вчера ночью», - рассказал Воробьев.

Это позволило повысить давление и температуру воды, подчеркнул он.

Электросталь «В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПТЭК, чтобы усилить температуру и давление. Также, чтобы исключить риски работы старых котельных, разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», - сообщил глава Подмосковья.

«В Солнечногорске мы подключаем блочно-модульные котельные - это позволит обеспечить людей теплом в эти выходные, которые снова обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с „Газпромом“ мы оперативно реализуем все мероприятия на системной основе», - сказал Андрей Воробьев.

После того как в декабре в Электростали произошел крупный сбой на частной котельной , без отопления осталось большое количество жителей. Проблему решали вместе с правоохранительным органами.