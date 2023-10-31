31 октября 2023, 12:57

Почти 48 тонн вторсырья собрали в подмосковных ЖК группы «Самолет» за полгода

Группа "Самолет"
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Жители комплексов группы «Самолет» в Подмосковье сдали на переработку 47,6 тонны вторсырья за шесть месяцев. Этого количества достаточно для производства сотен велосипедов, тысяч квадратных метров резиновых покрытий детских площадок и десятков тысяч футболок.

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что первый контейнер для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок группа «Самолет» установила в 2021 году. Это было в ЖК «Пригород Лесное». С тех пор жители всех комплексов сдали на переработку больше двух миллионов единиц тары.

За первое полугодие 2023 года домах группы «Самолет» собрали 510 тысяч банок и бутылок. Самым результативным оказался фандомат в ЖК «Люберцы».

Жители на 30% активнее стали сдавать на переработку старые автомобильные шины, которые относятся к четвертому классу опасных отходов. Чтобы упростить сбор отработавшей резины, компания «Самолет» устанавливает в своих кварталах специальные сетки. Больше всего покрышек в 2023 году собрали в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске - 1,8 тысячи штук.

Лидером по сбору ненужной одежды также стал ЖК «Люберцы» - жители сдали более 4,7 тонны текстиля. Они приносят старую одежду в постоянно действующие экобоксы благотворительного фонда «Второе дыхание» или во время специальных акций. То, что уже невозможно носить, идет на переработку или в приюты для животных.

«Ответственное отношение к окружающей среде - один из наших базовых принципов, и мы рады, что жители наших кварталов его разделяют. У нас большие долгосрочные планы в этом направлении. Мы намерены расширять фракции раздельного сбора, организовать сбор крышек от бутылок и стекла в каждом нашем ЖК», - рассказал управляющий директор по эксплуатации Группы «Самолет» Андрей Ахинько.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор
31 октября 2023, 15:20
Студентов и молодых специалистов Подмосковья пригласили на проект «Карьерная мастерская»
Министерство образования МО
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Молодые специалисты и студенты из Подмосковья смогут принять участие в мероприятиях федерального проекта «Карьерная мастерская». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Проект «Карьерная мастерская» способствует формированию кадрового резерва страны и помогает молодежи трудоустроиться. В рамках мероприятия проходят вебинары, лекции, мастер-классы, которые позволяют определиться с будущей профессией и подготовиться к собеседованиям.

На встречах можно лично пообщаться с представителями компаний, экспертами, задать вопросы о трудоустройстве. На платформе регулярно размещаются вакансии для студентов и молодых специалистов. Уже сейчас там проходят первые мероприятия, открытые для всех желающих. Это хорошая возможность для молодежи узнать о востребованных профессиях и реалиях рынка труда.

Найти подробную информацию о проекте и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте career.xsignum.com.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 50 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ и детских садов в 2024 году. В планах - построить около 40 образовательных объектов.

Студенты Минобразования Подмосковья Образование
31 октября 2023, 14:53
Мособлконтроль стал лидером по финансовому менеджменту в Подмосковье
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль стал одним из лидеров по оценке качества финансового менеджмента среди главных администраторов бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета региона за первое полугодие 2023 года. Ведомства оценивали по 35 показателям.

Как рассказали в Мособлконтроле, исполнение бюджета ведомства за первое полугодие составило 53,91% при нормативе 45%, а объем принятых бюджетных обязательств, связанных с закупками, - 78,04% при норме 60%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рейтинги
31 октября 2023, 14:39
Благоустройство улицы Чистяковой обсудили с жителями Одинцова
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Реконструкция улицы Чистяковой в микрорайоне Трехгорка в Одинцове практически завершена. Проезжую часть расширили, сделали новые тротуары, пешеходные переходы, установили светофоры и автобусные остановки. Дальнейшее благоустройство обсудили с жителями округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с жителями микрорайона Трехгорка, чтобы обсудить вопрос благоустройства улицы Чистяковой. Оказалось, что не все поддерживают установку шумозащитных экранов напротив дома № 14.

«В этом нет никакой необходимости, потому что интенсивность дороги не очень сильная, шума нет. Поэтому мы предложили пересмотреть необходимость этих экранов», - сказала депутат окружного Совета Ирина Грабарчук.

Чтобы учесть все пожелания жителей, в ближайшее время в администрации Одинцовского округа пройдет совещание. На нем примут финальные правки по вопросу благоустройства улицы Чистяковой.

«Обязательно рассмотрим все поступившие пожелания. Однако не стоит забывать про соответствующие ограничения, например, технику безопасности. Ведь именно безопасность граждан для нас в приоритете», - подчеркнул Андрей Иванов.

Реконструкция улицы Чистяковой началась в октябре 2021 года. Проезжую часть расширили до четырех полос, установили восемь новых автобусных остановок и шесть светофоров, также смонтировали линии освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил открытую на год раньше развязку на Дмитровском шоссе.

Она обеспечивает прямой выезд на Северный обход Лобни со стороны Москвы и в сторону Дмитрова.

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Одинцово Благоустройство
31 октября 2023, 14:37
Свыше 100 предпринимателей подключились к программе «Академия самозанятых» в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа «Академия самозанятых» стартовала в Подмосковье в сентябре. В ней приняли участие 100 человек, применяющих в своей работе налог на профессиональный доход.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, среди участников были самозанятые, работающие в сфере красоты, IT услуг и многих других сферах. Вместе с федеральными бизнес-трекерами они проводят анализ целевой аудитории, учатся упаковывать продукты и изуают способы расширения клиентской базы.

Одной из участниц акселератора стала Елена Гилунова из Раменского, которая занимается пошивом игрушек и проводит мастер-классы по рукоделию. Она изучает, как правильно развивать свое дело, определять цели и искать помощников.

«Благодаря экспертам и сообществу, на программе я запустила системные продукты: всесезонный детский лагерь на каникулы, еженедельный женский клуб, детское познавательно-развлекательное мероприятие. У меня сложилось ощущение, что ко мне в партнеры пришел акселератор», - сказала она.

Программа будет проходить до 17 ноября и завершится презентацией работ участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Поддержка предпринимателей в Московской области

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