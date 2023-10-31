Почти 48 тонн вторсырья собрали в подмосковных ЖК группы «Самолет» за полгода

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что первый контейнер для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок группа «Самолет» установила в 2021 году. Это было в ЖК «Пригород Лесное». С тех пор жители всех комплексов сдали на переработку больше двух миллионов единиц тары.

За первое полугодие 2023 года домах группы «Самолет» собрали 510 тысяч банок и бутылок. Самым результативным оказался фандомат в ЖК «Люберцы».

Жители на 30% активнее стали сдавать на переработку старые автомобильные шины, которые относятся к четвертому классу опасных отходов. Чтобы упростить сбор отработавшей резины, компания «Самолет» устанавливает в своих кварталах специальные сетки. Больше всего покрышек в 2023 году собрали в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске - 1,8 тысячи штук.

Лидером по сбору ненужной одежды также стал ЖК «Люберцы» - жители сдали более 4,7 тонны текстиля. Они приносят старую одежду в постоянно действующие экобоксы благотворительного фонда «Второе дыхание» или во время специальных акций. То, что уже невозможно носить, идет на переработку или в приюты для животных.

«Ответственное отношение к окружающей среде - один из наших базовых принципов, и мы рады, что жители наших кварталов его разделяют. У нас большие долгосрочные планы в этом направлении. Мы намерены расширять фракции раздельного сбора, организовать сбор крышек от бутылок и стекла в каждом нашем ЖК», - рассказал управляющий директор по эксплуатации Группы «Самолет» Андрей Ахинько.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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