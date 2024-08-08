Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

Как рассказали в подмосковном Минздраве, стать донорами жители могут в областном центре крови, а также в его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Кроме того, учреждение регулярно проводит выездные акции.

По словам исполняющего обязанности главного врача центра Глеба Марнова, количество людей, желающих стать донорами, ежегодно растет.

«Так, в этом году донорами стали на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе», - сказал он.

Переливание крови проводят пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и пострадавшим в ДТП.

Узнать больше о работе Центра крови можно по ссылке.

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